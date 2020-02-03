«У Тегерана нет гарантий»: чего ожидать от переговоров ЕС и Ирана по ядерной сделке

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 3 февраля прибудет с визитом в Тегеран, где проведёт переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани и министром иностранных дел республики Джавадом Зарифом. В рамках визита Боррель подтвердит приверженность ЕС Совместному всеобъемлющему плану действий. Эксперты считают, что приезд Борреля свидетельствует о крайней заинтересованности Европы в сохранении СВПД. При этом аналитики отмечают, что для Ирана соблюдение условий так называемой ядерной сделки после выхода из неё США является рычагом в переговорах по снятию экономических санкций.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель 3 февраля прибудет в Тегеран с официальным визитом. Об этом сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС). Боррель проведёт встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани, главой МИД республики Джавадом Зарифом и спикером иранского парламента Али Лариджани.

«Верховный представитель Боррель получил от глав внешнеполитических ведомств государств — членов ЕС широкие полномочия для установления дипломатического диалога с региональными партнёрами, обеспечения деэскалации напряжённости и поиска политических путей выхода из сложившегося кризиса… Визит в Иран — это также возможность заявить о твёрдой решимости ЕС сохранить Совместный всеобъемлющий план действий, а также обсудить двусторонние отношения и сотрудничество между Европейским союзом и Ираном», — говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте ЕВС.

Боррель приезжает в Иран на фоне решения Великобритании, Германии и Франции задействовать механизм по урегулированию споров в рамках СВПД, который перенесёт обсуждение этого вопроса в Совбез ООН, что может привести к возобновлению санкций, которые действовали в отношении Тегерана до 2015 года.

Страны ЕС, при участии которых была заключена ядерная сделка, в середине января отметили, что механизм по урегулированию разногласий включается, когда «все другие каналы консультаций по санкциям или ядерным позициям не дадут никакого результата» для урегулирования проблем.

Визит главы европейской дипломатии в Тегеран свидетельствует о том, что для европейцев, в отличие от американцев, крайне важно сохранить Совместный всеобъемлющий план действий, отметил в беседе с RT старший научный сотрудник отдела Центра международной безопасности ИМЭМО и отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

«В первую очередь, конечно, здесь играют роль бизнес-интересы Европы. Европейцы, в отличие от американцев, хотят сохранить торговые отношения с Ираном, сохранить возможность получать нефть оттуда. Кроме того, Германия и Франция активно участвовали в подготовке СВПД, поэтому им важно уговорить Иран сохранять приверженность ядерной сделке», — подчеркнул Владимир Сотников.

По словам старшего научного сотрудника Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирины Фёдоровой, сейчас главная задача стран Европы — убедить Иран остаться в рамках договора и таким образом препятствовать дальнейшему нарушению условий договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Ситуация с ядерной сделкой довольно тяжёлая. Если дело о том, что Иран якобы нарушил СВПД, будет передано из Европы в ООН и Тегеран будет обвинён в нарушении условий сделки, то, по заявлению МИД Ирана, страна выйдет из договора о нераспространении ядерного оружия. Проект такого закона даже уже был внесён в парламент Ирана», — пояснила в беседе с RT Ирина Фёдорова.

Ядерная сделка века

Напомним, ядерная сделка — Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) — была заключена в 2015 году Ираном и странами «шестёрки» (США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания).

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель

Reuters

© Francois Lenoir

Согласно её условиям, Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на снятие экономических санкций. Дональд Трамп ещё в ходе своей избирательной кампании неоднократно заявлял, что недоволен условиями сделки, заключённой его предшественником Бараком Обамой. Он подчёркивал, что намерен отказаться от сотрудничества в рамках СВПД с Ираном и Евросоюзом. Критикуя администрацию Обамы за заключение договора, Трамп называл его худшей сделкой в истории и утверждал, что она развяжет Тегерану руки в разработке ядерного оружия.

В мае 2018 года Трамп заявил об одностороннем выходе США из ядерной сделки, так как, по мнению Вашингтона, Тегеран якобы нарушал её условия. При этом остальные участники соглашения и МАГАТЭ подчёркивали, что Иран выполняет все условия сделки и не ведёт разработок ядерного оружия.

Вскоре после выхода США из соглашения администрация Трампа возобновила действие санкций против Ирана и ввела новые.

Несмотря на действия Вашингтона, европейские участники ядерной сделки пытаются сохранить экономические отношения с Тегераном. Для этого Францией, Великобританией и ФРГ был создан механизм INSTEX, который позволяет вести торговлю с Ираном в обход американских санкций.

Однако 25 января 2020 года глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейские участники сделки не провели через этот механизм ни одной транзакции.

Пока Европа не обеспечит выполнение экономических условий сделки, Иран не вернётся к соблюдению всех пунктов соглашения, отметила в разговоре с RT Ирина Фёдорова.

«Иран готов вернуться ко всем условиям СВПД, если экономические санкции со стороны Европы и США будут ослаблены или отменены. Но пока шансы на то, что европейские компании вернутся на иранский рынок, минимальные, потому что, если бы европейские компании планировали работать в Иране, они бы там остались. Без взаимных уступок эту проблему разрешить нельзя», — отметила Фёдорова.

Спорный механизм

Тегеран неоднократно заявлял, что европейские участники сделки не выполняют своих обязательств, и постепенно снижал своё участие в соглашении. В начале 2020 года иранская сторона объявила о том, что отказывается от выполнения одного из последних ключевых обязательств, предусмотренных договором, которое касалось ограничения количества центрифуг для обогащения урана.

Президент Ирана Хасан Рухани и глава МИД Ирана Джавад Зариф

Reuters

© Danish Siddiqui

Несмотря на то что это означало отсутствие каких-либо ограничений для Ирана по развитию его ядерной программы, Тегеран заявил, что намерен продолжать сотрудничество с МАГАТЭ. Иран заявил, что готов вернуться к исполнению обязательств в рамках СВПД, если страны ЕС снимут санкции и обеспечат интересы исламской республики, как то было предусмотрено соглашением.

В ответ Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки. Стоит отметить, что данный механизм ни разу не был задействован с 2015 года — за всё время существования СВПД.

В МИД России отметили, что запуск этого механизма вызывает у Москвы серьёзную озабоченность, так как такой шаг может лишь ухудшить ситуацию и сделать возвращение к соблюдению первоначальных условий сделки невозможным.

«Не исключаем, что непродуманные действия евротройки приведут к новой эскалации вокруг СВПД и сделают недостижимым возвращение осуществления ядерной сделки в изначально согласованные рамки, к чему евротройка якобы стремится», — говорится в официальном комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России напомнили, что механизм по решению споров в рамках СВПД разрабатывался, когда страны — участницы соглашения не предполагали, что из него в одностороннем порядке выйдет один из основных подписантов в лице Вашингтона.

«Механизм разрешения споров создавался совершенно для других целей. Причины, приведшие к осложнениям в реализации СВПД, широко известны и не связаны с Ираном. Когда разрабатывался механизм, никто не мог предположить, что СВПД будет в одностороннем порядке разорван США. К сожалению, несмотря на серьёзные усилия, прилагавшиеся вовлечёнными сторонами с момента выхода Вашингтона из ядерной сделки в мае 2018 года, вернуть договорённостям прежнюю устойчивость пока не удалось», — отмечали российские дипломаты.

Тегеран предупреждал, что, если заключение о нарушении СВПД будет передано в Совбез ООН, ответным шагом станет выход из ДНЯО, напомнила Ирина Фёдорова.

«Сохранение СВПД и сохранение членства Ирана в договоре о нераспространении ядерного оружия тесно связаны. Страны Европы и мировое сообщество понимают, что если Иран предпримет такой шаг, то опасность распространения ядерного оружия или компонентов возрастёт», — пояснила эксперт.

Европу такой вариант развития событий не устраивает, отметила Фёдорова.

«Страны Европы, несмотря на давление США, обеспокоены сложившейся ситуацией и хотят сохранить СВПД. Они его сохраняют в первую очередь де-юре, потому что де-факто эти страны нарушили условия договора с Ираном по ядерной программе», — рассказала политолог в беседе с RT.

С такой оценкой согласен и профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.

«В отличие от США Европа более реалистично смотрит на эту проблему и хотела бы, чтобы Иран сохранял все обязательства, которые касаются СВПД», — сказал политолог.

Ирина Фёдорова считает, что теоретически возможно появление более широкого соглашения с Ираном, однако Тегеран вряд ли пойдёт на новые договорённости, учитывая печальный опыт ядерной сделки.

«Тегеран жёстко ставит условие и ждёт, пока США вернутся к выполнению условий СВПД, поэтому дальнейшие переговоры по какому-либо соглашению невозможны. Кроме того, иранское руководство видит, что если заключается соглашение, то США в одностороннем порядке выходят из него, поэтому у Тегерана нет гарантий, что следующее соглашение, которое будет заключено в таком же формате и с теми же участниками, будет долговечно», — заключила эксперт.

В свою очередь Александр Вавилов отметил, что сейчас участие в СВПД и ДНЯО — главные инструменты воздействия, доступные Ирану в переговорах о возможном ослаблении санкционного режима.

«Выполнение пунктов СВДП является рычагом для Ирана, который он может использовать в переговорах с Европой. Иран также может выйти из договора о нераспространении ядерного вооружения — и это тоже один из рычагов, с помощью которого он может оказывать воздействие на ЕС», — пояснил эксперт.