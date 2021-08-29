У талибов* больше американских "Джавелинов", чем у всей армии Украины - Шойгу

Шойгу заявил, что талибы вооружены лучше, чем армия Украины. "Если говорить на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить", - уточнил глава Минобороны.

После бегства США из Афганистана талибы оказались вооружены лучше, чем армия Украины. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".

Он указал, что в распоряжении боевиков "Талибана"* оказалось более 100 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. В то же время украинская армия получила от Вашингтона в качестве военной помощи лишь несколько десятков таких комплексов. В этой связи Шойгу считает, что талибы вооружены лучше, чем военные Украины.

Если говорить на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить,

- уточнил глава Минобороны.

Напомним, что Украина много лет выпрашивала оружие у США. Однако Вашингтон ограничивался лишь небольшими подачками Киеву. В основном украинским военным передавали списанную технику.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.