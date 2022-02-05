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У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "талант"

05 февраля 2022, 01:25  •  166 • Политика
У стрелявшей по жителям Донбасса украинской снайперши Елены (по другим данным, Алёны) Белозерской, которая дала интервью Sun, нашли ещё один смертельный "талант". Она оказалась ещё и артиллеристом.
Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. Журналист выложил видеозапись, на которой женщина, похожая на Белозерскую, стреляет из орудия, напоминающего 122-мм советскую гаубицу Д-30. Вероятнее всего, стрельба проводилась не на передовой, а на полигоне, поскольку украинские военные были расслаблены и не слишком следили, куда попадёт снаряд. Очевидно, что артиллеристы просто дали Белозерской "пострелять". После стрельбы женщине дали потрогать сажу на отстрелянной гильзе. Снайперша использовала её, чтобы нанести на лицо "боевую раскраску", как делают спецназовцы.
Герой публикации Sun Алёна Белозерская, признавшаяся, что убила 10 "сепаратистов", оказывается, не только снайпер, но и артиллерист,
- пишет Коц.
Ранее таблоид Sun взял интервью у снайперши. Он также выложил видео, в котором Белозерская убивает трёх человек в Донбассе. В статье женщина заявляет, что это "русские солдаты", хотя русских войск на Украине нет. Вероятнее всего, жертвами Белозерской были военные ДНР или ЛНР. Не исключено, что от её рук погибли и мирные жители.

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