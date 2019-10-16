У страха глаза велики

Закодированный радиосигнал, перехваченный шведской подводной лодкой и спровоцировавший масштабную операцию по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага в октябре 2014 года, на самом деле поступал от вышедшего из строя метеорологического буя, выяснили журналисты Svenska Dagbladet. В ходе операции зарубежные СМИ предполагали, что речь может идти о российской мини-субмарине.