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У страха глаза велики
16 октября 2019, 19:39 • 37 • Карикатуры
Закодированный радиосигнал, перехваченный шведской подводной лодкой и спровоцировавший масштабную операцию по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага в октябре 2014 года, на самом деле поступал от вышедшего из строя метеорологического буя, выяснили журналисты Svenska Dagbladet. В ходе операции зарубежные СМИ предполагали, что речь может идти о российской мини-субмарине.
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