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У страха глаза велики: Адмирал США увидел в российских учениях "имитацию" ядерного удара по США

16 марта 2018, 06:09  •  118 • Политика
Командующий Тихоокеанским флотом обвинил российские самолеты в выборе целей для ядерной бомбардировки.
Во время учений российские военные проводят имитацию ядерных ударов по США. Такое заявление сделал Глава Тихоокеанского командования Вооружённых сил США адмирал Гарри Харрис.
Он утверждает, что российские самолёты Ту-95 проводят полёты вдоль береговой линии США и Канады для того, чтобы якобы подготовится к ядерной бомбардировке городов Северной Америки. Ядерные силы России наземного базирования , по словам американского адмирала, занимаются тем же самым.
Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Россию обвиняют в проведении и подобных учений. Ранее в НАТО заявляли о том, на учениях российские военные отрабатывали ядерный удар по Швеции.
"Ядерные ракетные силы наземного базирования проводят подобные учения и осуществляют учебно-боевые пуски ракет, направленных на Северную Америку", - цитирует ТАСС слова американского адмирала.

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