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У страха глаза велики

25 апреля 2018, 20:09  •  121 • Карикатуры

Прекращение транзита газа через украинскую территорию чревато конфликтом между Москвой и Киевом. Как заявил в эфире телеканала "112 Украина" коммерческий директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко, эту мысль Киев намерен донести до европейских политиков.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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