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У стен посольства Польши в Израиле вспоминали жертв польского антисемитизма

09 февраля 2018, 14:09  •  73 • В мире
В знак протеста против принятого Варшавой закона о наказании за утверждение о причастности поляков к холокосту в годы Второй мировой войны у стен польского посольства в Тель-Авиве прошла демонстрация с участием тех, кто пережил холокост в Польше.
Протестующие проникли на территорию посольского корпуса, неся в руках плакаты «Польский закон плюет в лицо народу Израиля», «Законом историю не уничтожить». Окружив машину польского дипломата, они скандировали «Никто не забудет то, что вы натворили».
Одна из пожилых участниц держала в руках плакат с надписью: «Мне до сих пор снятся кошмары о том, что совершили поляки», другие несли сделанные в концлагерях фото своих родственников.
Тут же свидетели холокоста рассказывали о пережитых мучениях. «Поляки были антисемитами и получали распоряжения от польского костёла», - говорит 80-летняя Шауль Горка. Её ровесница Эсти Либер: «Во всей деревне мне помогала только одна семья. Остальным было наплевать».
93-летний Шалом Штамберг, плача, вспоминал о мучениях в концлагере Освенцим, куда он попал в 14-летнем возрасте: «Там было много поляков, и они избивали нас».
Другие очевидцы рассказали, что поляки, в большинстве своём, равнодушно наблюдали за убийствами евреев, а многие, в том числе польские военнослужащие, участвовали в этих убийствах.
На наших глазах рушится образ Польши как невинной жертвы кровожадных соседей.
Соб. корр. ФСК

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