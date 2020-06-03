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«У старшей девочки зафиксированы следы удара тонким ремешком»: что известно об изъятии детей в посёлке Тюльпанном

03 июня 2020, 08:50  •  150 • В России
Органы опеки Оренбургской области подали иск об ограничении в родительских правах жительницы посёлка Тюльпанный Алёны Лихтенвальд и её мужа Николая Самороки, у которых 25 мая изъяли четверых детей. Об этом RT сообщил министр образования региона Алексей Пахомов. По его словам, поводом для изъятия детей послужили жалобы медиков: супруги препятствовали лечению детей, а у старшей дочки обнаружили следы от побоев. Ранее в интернете появилось видео того, как сотрудники органов опеки и полицейские вырывают из рук Лихтенвальд плачущего малыша, а на неё надевают наручники. Прокуратура проводит проверку по этому факту. Алёна и Николай утверждают, что детей у них отняли из-за конфликта с медиками и местной администрацией — семья несколько лет добивается разрешения отремонтировать дом за счёт средств маткапитала. Подробности — в материале RT.
 
 

На прошлой неделе в сети появилось шокирующее видео изъятия детей из семьи. В доме с обшарпанными стенами слышны детские крики, люди в форме вырывают плачущего ребёнка из рук матери, на которую потом надевают наручники.

Как выяснилось, кадры были сняты 25 мая в посёлке Тюльпанном Оренбургской области. В тот день представители органов опеки и сотрудники полиции пришли в семью 26-летней Алёны Лихтенвальд и 32-летнего Николая Саморока, которые воспитывают пятерых детей. Самому младшему сыну три месяца, старшей дочке — шесть лет.

Поводом для визита правоохранителей послужило аварийное состояние дома, в котором в любой момент может рухнуть потолок. По словам родителей, чиновники заявили, что детям опасно находиться в такой обстановке, поэтому их необходимо отправить в детдом. При этом супруги заявили, что несколько лет добиваются разрешения отремонтировать дом на средства из маткапитала.

Опасный дом

Как рассказал RT глава семьи Николай Саморока, дом в Тюльпанном они купили на средства материнского капитала, полученные после рождения второго ребёнка.

«Это было единственное доступное жильё, на которое хватало денег. У нас всего было 453 тысячи. В Орске за такую сумму ничего не найдёшь, пришлось купить этот дом», — пояснил Николай.

Он добавил, во время осмотра дома перед сделкой заметил ряд проблем: не везде была проложена проводка, не был подключён газ. Но риелтор пообещал, что к моменту заключения договора ремонт закончат. Однако ничего сделано не было.

После этого, по словам Николая, они не раз обращались к местным властям с просьбой помочь с ремонтом или разрешить им восстановить дом за  маткапитал на младших детей.

В январе 2020-го мужчина выложил в сеть видеообращение, где он показывает плачевное состояние дома и жалуется на отсутствие помощи.

«Самое главное — перекладина на крыше. Она лопнула, и мы несколько раз обращались к администрации Красночабанского сельсовета, но без результатов. Сказали, делайте своими силами. У нас есть капитал губернаторский — 116 тысяч рублей за рождение третьего ребёнка. Мы просили разрешения для улучшения жилищных условий, но нам не разрешили, сказали: «Не положено», — жалуется Николай в том обращении.

Однако помощи семья не дождалась, вместо этого к ним с проверками стали приходить сотрудники опеки.

По словам мужчины, ситуацию усугубил конфликт с врачами районной больницы, к которой прикреплена его семья. В январе он подал жалобу на медсестру, обвинив её в халатном отношении к болезни одного из младших детей.

«При высокой температуре у ребёнка, она не настояла на госпитализации и не смогла определить воспаление лёгких. Тогда ребёнок провёл несколько дней в реанимации. Врачи же стали говорить, что это мы виноваты», — говорит Николай.

  • © Скриншот с видео: Youtube

Конфликт с врачами

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После того, как видео с изъятием детей привлекло внимание СМИ, губернатор области Денис Паслер поручил разобраться с ситуацией министру образования региона Алексею Пахомову. Вскоре министр заявил журналистам, что проверил информацию и считает изъятие детей совершенно оправданным.

Как пояснил RT Пахомов, детей из семьи забрали не из-за состояния дома, а после жалоб медиков, которые заподозрили Лихтенвальд жестоком обращении с детьми. По словам министра, мать неоднократно препятствовала лечению детей, не вызывала скорую, когда они находились в тяжёлом состоянии.

Кроме того, медики однажды обнаружили у старшей девочки «в районе солнечного сплетения гематому в форме ладони взрослого человека и на спине следы удара тонким ремешком». Об этих фактах врачи сообщали в комиссию по делам несовершеннолетних.

«В актах медицинских работников зафиксировано, в каком состоянии они находили детей. Там раздражения и опрелости. Я просто уже не хочу дальше диагнозы раскрывать», — говорит чиновник.

19 мая у семьи снова возник конфликт с врачами. «Три месяца назад в семье родился пятый ребёнок, но с момента выписки из роддома мать ни разу не показывала малыша врачам, — рассказывает Пахомов. — Медики пришли к ней для планового осмотра, но их не пустили».

Увидеть ребёнка врачам удалось только 22 мая, когда медики заявили, что не уйдут, пока не поймут, жив ли малыш.

«Им выносят малыша, а там из памперса льётся. Ребёнок лежит своей моче. Мать не даёт его осмотреть и говорит доктору: «Я вас больше не пущу. Не приходите больше». И уже после этого прошло экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, после которого в дом к семье пришли сотрудники опеки и полицейские».

Избыточные меры

При этом министр утверждает, что в сеть супруги выложили лишь «маленький кусочек видео», на котором запечатлены события 25 мая.

«В первой, самой большой части видео маму все уговаривают поехать с детьми в больницу, — говорит он. — Не отдать детей, а поехать с детьми в больницу, чтобы сделать анализы и обследовать семью. А мать отказывается. Неадекватно надевать было на неё в этой ситуации наручники. Но после этой сцены с наручниками её поместили с детьми в Домбаровскую районную больницу, а она через четыре дня уехала оттуда, оставив там добровольно детей и забрав еду, которая была предназначена для них».

Пахомов пояснил, что ситуация возникла из-за того, что местные органы опеки не работали с семьёй в предыдущие годы. Оценку деятельности отдельных должностных лиц, по его словам, дадут надзорные органы. Также от опеки уже подано заявление в суд об ограничении супругов в родительских правах.

В региональном МВД заявили, что столь жёсткие действия были обоснованы — женщина сопротивлялась, поэтому сотрудникам «пришлось применить физическую силу и специальные средства».

Кроме того, в УМВД назвали семью неблагополучной. Сообщается, что Алёна Лихтенвальд ранее трижды привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Вместе с тем исполняющий обязанности прокурора области дал поручение районному прокурору дать оценку действиям сотрудников полиции и представителей органов опеки, принявшим участие в событиях 25 мая.

Прокуратура планирует изучить все детали, включая поведение родителей, состояние дома и то, какую работу вели с семьей органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова уже осудила действия органов опеки в Тюльпанном.

«Эти меры как минимум избыточны, а насколько будут наказаны и какая степень ответственности будет грозить должностным лицам, будет известно позже», — заявила она RT.

Обещанная помощь

Вскоре после инцидента местные СМИ сообщили, что в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области заявили, что семье уже выделяли деньги на ремонт, который не был проведён. Алёну и Николая такие заявления сильно удивили.

«Мы узнали от журналистов, что нам какие-то деньги выдали, но мы ничего не получали, даже не предлагал никто», — рассказал Николай.

Позднее информацию уточнили, пояснив, что под выданными деньгами имелись в виду положенные семье средства материнского капитала за третьего ребёнка, которыми они не воспользовались.

«Мы просили разрешения потратить эти деньги на ремонт, но нам отказали: якобы мы уже воспользовались помощью в виде маткапитала для улучшения жилищных условий, то есть купили этот дом», — пояснил глава семьи.

Николай рассказал, что представители общественности уже предложили оказать его семье помощь с ремонтом или приобретением нового жилья, если дом уже нельзя отремонтировать.

Органы опеки и представители районной администрации ситуацию с изъятием четырёх детей у Алёны Лихтенвальд и Николая Саморока комментировать RT не захотели. Старшая дочь на момент визита органов опеки была у бабушки.

RT продолжит следить за развитием ситуации.

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