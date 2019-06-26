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У Станицы Луганской в Донбассе начался отвод вооруженных сил от линии соприкосновения

26 июня 2019, 17:54  •  55 • Украина

ЛУГАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств в Донбассе началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил представитель Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.

Он заявил, что весь процесс займет до трех дней. "Процесс разведения сил и средств, согласно Рамочному решению, занимает до трех дней. По завершении процесса вывода наших подразделений Народная милиция уведомит СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ о завершении процесса разведения сил и средств", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

По словам Иванова, "26 июня Народная милиция ЛНР приступила к разведению сил и средств на участке номер один "Станица Луганская". До этого, отметил он, в 12:00 была подана сигнальная ракета белого цвета о готовности к началу разведения, а в 12:15 Народная милиция подала сигнал зеленой ракетой, что означает начало процесса разведения сил и средств.

"Отведение сил и средств началось при мониторинге (со стороны представителей) СММ ОБСЕ, которые осуществляют его синхронно и зеркально с обеих сторон, - отметил представитель ЛНР в СЦКК. - СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса вывода войск ВСУ с нулевых позиций".

Иванов также напомнил, что ранее, с 2016 года, разведение сил у Станицы Луганской 80 раз срывалось ВСУ под различными предлогами.

В командовании Операции объединенных сил в Донбассе подтвердили информацию. "Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский", - сообщается в Facebook командования силовой операцией.

По словам Сирского, "это первый этап отвода сторон от окраин станицы".

Сообщается также, что на днях ожидается приезд в Донбасс представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонида Кучмы, "чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи".

В новость были внесены изменения (14:40 мск) - добавлен комментарий украинских военных.

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