У США появилась новая русская "дьявольская проблема" - СМИ

Военный эксперт в американском журнале The National Interest отметил главные особенности новой русской подлодки "Белгород". Инновационное оружие было названо "дьявольской проблемой" для Запада.

Новая русская подлодка К-329 "Белгород", способная нести беспилотные аппараты "Посейдон", была названа одной из самых больших и эффективных в русском флоте. Об этом сообщил военный эксперт Калеб Ларсон, его статья опубликована в американском издании The National Interest.

Автор пишет, что по размерам "Белгород" превышает самые крупные субмарины, которые есть у США, - "Огайо". На его взгляд, эффективность русского "Белгорода" уступает лишь отечественным крейсерам "Акула".

Также она опережает по техническим показателям современные подлодки. Ларсон отметил ключевую особенность субмарины.

"Вместо обычных взрывных противолодочных боеголовок "Белгород" оснащён ядерными торпедами "Посейдон", - говорит эксперт.

Ранее США неоднозначно отреагировали на эту технику, заявив, что она является инновационным оружием, грозящим безопасности США. Подлодка вышла на испытания 25 июня, они проходили в Белом море.

На Западе подлодку назвали "дьявольской проблемой".