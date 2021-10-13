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У США незаметно отобрали их самое хитрое оружие

13 октября 2021, 09:20  •  317 • Аналитика
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
С сегодняшнего дня Америка возвращается к работе в Совете ООН по правам человека. Но, как мягко подсказывают ей — и всем нам — внимательные наблюдатели, в Совете этом ей легко не будет, потому что музыку там уже три года как заказывает Китай. Вам, то есть США, это не нравится — а не надо было уходить со скандалом.
Напомним, Вашингтон хлопнул дверью СПЧ в 2018 году при Дональде Трампе, реализовав давнюю мечту возмущавшихся: что это за Совет такой, если в нем заседает кто угодно и все равны и если Америке там может кто-то возражать и читать ей лекции о святом — о правах человека? США ведь — вечный господин учитель по этому вопросу.
Принципиальное решение о возвращении было объявлено в феврале этого года, с таким текстом авторства госсекретаря Энтони Блинкена: уход от 2018 года "создал вакуум американского лидерства, который страны с авторитарными повестками дня использовали к своей выгоде".
Хлопать дверями — занятие быстрое, возвращаться же приходится долго; в конце концов, США еще должны были избрать в состав СПЧ голосами всех членов ООН. Дело в том, что членство это никому не гарантировано, могут ведь и не избрать. Россию не избрали в 2016-м, она вернулась в Совет только в этом году. В СПЧ всего 47 мест, а в ООН 193, что означает постоянную ротацию, борьбу за право высказываться в этом заседающем в Женеве органе ООН.
Но все обошлось, Америка, как уже сказано, приступает к полноценной работе — и выясняет, что же это за феномен такой, когда Китай за истекший период стал чуть ли не глобальным законодателем мод по части прав человека. Дело ведь не столько в том, что китайцы говорят, сколько в том, кто их слушает и поддерживает.
И вот какие эпизоды мы можем выловить из множества публикаций на эту тему. В прошлом году Пекин собрал в ООН для коллективного заявления 53 страны (13 из них — члены СПЧ) по вопросу о том, можно ли и нужно ли было подавлять затянувшиеся протесты в Гонконге. И только 27 стран (коллективный Запад) подписали документ противоположного содержания. В июле 2019 года 20 членов СПЧ поддержали Китай по вопросу о том, правда ли, что в Синьцзяне творится геноцид и прочий ужас.
И дело не только в Китае и его политике, а в том, что ООН постоянно избирает в члены СПЧ далеко не только тот самый Запад (27, или 30, или чуть больше стран), а еще Египет и Саудовскую Аравию, Кубу, Венесуэлу, Ирак, ту же Россию. Какой-то разгул демократии получается.
Но вышло так, что именно Китай сформулировал идею, давно и иногда незримо стоявшую за всеми этими выборами и дискуссиями. Идею о том, что надо еще посмотреть, что такое эти самые права человека. И как минимум не давать лишь одной группе государств диктовать свою волю по этому вопросу прочим.
Альтернативная концепция прав человека "по Пекину" выглядит так: на первом месте должны стоять права на жизнь и существование людей и государств, то есть в том числе право на экономическое развитие. Далее: люди должны ощущать себя счастливыми, представьте. А если не ощущают, притом что у них налицо абсолютно демократическая система (как в Афганистане при американской оккупации), значит, здесь что-то не то. И наконец, мир должен признавать, что все перечисленные вопросы — предмет для дискуссий, которые должны учитывать громадную разницу культур и цивилизаций нашего мира.
То есть Пекин мог бы использовать среди прочего свое членство в СПЧ для обороны. Например, излагать там факты насчет омерзительной по лживости истории с обвинениями в "геноциде в Синьцзяне" — а это и правда фальшивка громадных масштабов. Но он перешел в наступление. Причем не в одиночку. Россия в СПЧ — и не только там — активно поддерживает китайскую философию, тем более что против нас — и не только против нас — запускают свои "синьцзяны" с тоскливой регулярностью. Москва в том же СПЧ боролась против столь же лживых резолюций по Белоруссии и другим сюжетам.
Можно ли считать, что китайская концепция прав человека абсолютно и навсегда победила западную и что Китай во всем прав? Разумеется, нет. Здесь можно спорить о многом. Например, о придуманной там идее "социальных рейтингов" для дискриминации тех, кто переходит улицу на красный свет и не платит вовремя по кредитам. Или говорить о том, насколько допустимы зверские ковидные карантины в том же Китае (или, допустим, во Франции) — и такие вопросы в Совете тоже обсуждаются.
Но поддерживает множество членов ООН, и очень часто — большинство их, не только и столько Китай. Страна эта стала мировым моральным лидером потому, что отстаивает сам принцип, положенный в основу созданного в 2006 году СПЧ: что это — дискуссионная площадка, глобальный философский клуб, где спорить на равных должны все.
Вот именно против этого принципа и выступает — вполне открыто — нынешняя американская и западная команда. Никто и не скрывает, что США вернулись в СПЧ для того, чтобы его уничтожить. И из философского клуба превратить в трибунал, где судьи будут перманентно одни и те же, то есть тот самый Запад. Потому что идея того, что такое права человека, — не повод для дискуссии, а наследственное владение вот этой команды примерно из 30 государств.
Программа уничтожения СПЧ никем не скрывается. Первое — надо разобраться с выборами членов Совета, "сделать их более конкурентными". Сейчас туда попадают страны по региональным квотам, например, 13 стран от Азии, семь — это Западная Европа и примкнувшие к ней США с Израилем и Канадой. И так далее. "Конкурентные" выборы могут означать, что никто от Африки или Латинской Америки в Женеву просто не попадет. Далее: кандидатам надо поставить жесткие фильтры, вести их предварительный отбор.
А это великолепная история. Дело в том, что существует громадная и очень дорогостоящая сеть, да попросту сообщество всяческих правозащитных организаций, находящихся на содержании исключительно западников, хранителей чистоты идеи прав человека. Для этой мафии Совет по правам человека при ООН — нежелательный конкурент, подрывающий монополию Запада на определение того, кто демократичен и соблюдает права, а кто нет. И сейчас планируется сделать так, чтобы в экспертных командах при СПЧ сидели только люди из той самой мафии, а не кто-то еще. И фильтровали кого надо еще до голосования.
Тогда, правда, этот трибунал будет нужен только "альянсу демократий", а больше никому никакой пользы от него не будет. Но это не значит, что СПЧ тогда исчезнет. И не значит, что надо будет повторять американскую ошибку и уходить из него, хлопая дверьми.

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