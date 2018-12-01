У США нет доказательств причастности саудовского принца к убийству Хашкаджи – Помпео

Вашингтон сейчас не располагает информацией, которая однозначно свидетельствовала бы о причастности кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео в своем интервью телеканалу Си-эн-эн, опубликованном в субботу пресс-службой Госдепа США.

По словам главы американской дипломатии, США все еще расследуют обстоятельства произошедшего в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, когда был убит Хашкаджи. Помпео заявил, что Вашингтон продолжит усилия по привлечению виновных к ответственности.

При этом, по словам госсекретаря США, он ознакомился уже со всеми разведывательными данными, имеющимися в распоряжении американских властей. На основе анализа этой информации Помпео заявил, что может заверить в том, что прямых улик причастности принца к убийству Джамаля Хашкаджи в настоящее время не имеется.