«У США не осталось механизмов контроля»: что стоит за словами главы Госдепа о едином международном подходе к Афганистану

США призывают мировое сообщество выработать единый подход в отношении ситуации в Афганистане и новой власти, сформированной движением «Талибан»*. С таким заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен. Ранее талибы объявили о создании временного правительства, в которое вошли исключительно высокопоставленные участники радикального движения. Многие страны заявили, что пока не спешат признавать новый режим и намерены дождаться его реальных шагов. Эксперты отмечают, что у Вашингтона не осталось рычагов контроля за ситуацией в Афганистане, а положение дел в регионе должно быть урегулировано с участием других крупных игроков, включая Россию, Китай, Пакистан и Иран.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе виртуальной встречи международных представителей по Афганистану призвал мировое сообщество к единому подходу в отношении нового правящего режима талибов и ситуации в стране.

«Госсекретарь Блинкен призвал к единству в деле смягчения потенциального гуманитарного кризиса, привлечения «Талибана» к ответственности в рамках борьбы с терроризмом, обеспечения безопасного коридора для иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну, и формирования инклюзивного правительства, уважающего основные права человека. Участники встречи согласились с тем, что для оказания долгосрочной поддержки народу Афганистана важно сохранять единство», — говорится в сообщении, распространённом пресс-секретарём Госдепа Недом Прайсом.

Отмечается, что во встрече принимали участие представители США, Германии, Австралии, Бахрейна, Великобритании, Франции, Канады, Италии, Испании, Турции, Индии, Японии, Кувейта, Норвегии, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Кореи, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также Евросюза, НАТО и ООН.

Прайс также подчеркнул, что Вашингтон «продолжит использовать экономические, дипломатические и политические инструменты для поддержки прав афганского населения, особенно женщин и девочек, а также для того, чтобы страна не превратилась в безопасное прибежище для террористов».

Сам Блинкен в своём вступительном слове перед началом встречи заявил, что новый правящий режим в Афганистане в будущем может быть признан международным сообществом при выполнении ряда условий.

«Движение «Талибан» со временем может постепенно заслужить эту легитимность посредством последовательных действий, которые будут демонстрировать искреннюю приверженность основным ожиданиям, закреплённым в резолюции Совета Безопасности ООН от 30 августа и включающим в себя свободу передвижения, недопущение того, чтобы Афганистан укрывал террористов, гуманитарный доступ, соблюдение основных прав афганского народа — в особенности женщин и меньшинств — отказ от репрессивных мер и формирование инклюзивного правительства, которое сможет удовлетворять потребности и отражать чаяния афганского населения», — заявил госсекретарь США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

© Olivier Douliery / AP Photo

Глава Госдепа добавил, что Соединённые Штаты продолжат «внимательно следить за действиями талибов, в частности в том, что касается уважения права на свободу собраний и на мирный протест».

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин во время общения с прессой в Кувейте заявил, что после ухода из Афганистана американских военных в этой стране снова может укрепиться «Аль-Каида»**. Остин подчеркнул, что США готовы предотвратить наращивание сил этой террористической группировки в Афганистане, не пояснив, как американская сторона намерена это сделать.

Напомним, что необходимость уничтожения «Аль-Каиды» была одной из формальных причин, по которой США инициировали военную интервенцию в Афганистан в 2001 году.

Установление режима

На этом фоне движение «Талибан» выпустило официальное заявление, в котором призвало США и ООН исключить членов нового афганского правительства из чёрных списков. Талибы утверждают, что это противоречит договорённостям, достигнутым на переговорах в Дохе.

«Эмират самым решительным образом осуждает такие провокационные заявления и попытки вмешаться во внутренние дела Афганистана со стороны Америки и других стран. Подобные высказывания официальных лиц США являются повторением прошлых неудачных экспериментов и наносят ущерб Америке. Мы настоятельно призываем немедленно пересмотреть эту неправильную политику посредством дипломатических контактов», — цитирует ТАСС заявление официального представителя движения Забихуллы Муджахида.

Талибы объявили о формировании временного правительства 7 сентября. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, главой МИД стал мулла Амир Хан Муттаки. На должность и.о. министра обороны и целого ряда других профильных министерств были назначены религиозные лидеры движения.

Несмотря на призывы мирового сообщества к созданию инклюзивного кабмина, оно таким не стало — в него вошли только высокопоставленные члены «Талибана». Верховным лидером страны стал Хайбатулла Ахундзада, возглавляющий движение с 2016 года после гибели его предыдущего лидера в результате удара американского беспилотника.

После объявления о составе нового правительства талибов Россия и США заявили, что пока не принимали решений о его признании. Власти Франции сообщили, что не будут его признавать, если в кабинет министров не будут включены представители других афганских политических сил. Схожую позицию озвучила Турция, призвав к формированию инклюзивного правительства. А в британском МИД заявили, что не намерены признавать режим «Талибана» в обозримом будущем.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя состав временного кабмина Афганистана, ранее заявил Интерфаксу: «Автоматическое признание нового правительства вряд ли возможно. Оно должно на практике показать, насколько оно готово отстаивать свободы, осуществлять цивилизованное развитие страны».

Он добавил, что для возможного исключения «Талибана» из списка террористических организаций ООН нужна координация в рамках Совбеза международной организации.

Американское фиаско

Напомним, что движение «Талибан» захватило власть в Афганистане на фоне вывода из страны западных воинских контингентов. Поспешное сворачивание американского военного присутствия спровоцировало активизацию талибов, развернувших наступление на позиции правительственных сил.

В результате в течение нескольких недель боевики «Талибана» завладели большинством важных населённых пунктов и административных центров, после чего 15 августа без боя вошли в Кабул и объявили об установлении контроля над всей страной.

Действия администрации президента США Джо Байдена (например спешное отступление с авиабазы Баграм до начала эвакуации), которые привели к падению проамериканского правительства Афганистана и хаотичной эвакуации из аэропорта Кабула подверглись критике как в самих Соединённых Штатах, так и со стороны международного сообщества. При этом Джо Байден отверг критику действий Вашингтона и назвал вывод войск США и эвакуацию союзников из Афганистана успешной миссией.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT отметил, что последние заявления Энтони Блинкена — это попытка Вашингтона хотя бы частично сохранить репутацию в откровенно проигрышной ситуации.

«Главная задача США — сохранить лицо перед мировым сообществом, продемонстрировать, что американские политики не бросили Афганистан и что они вывели воинский контингент не из сугубо эгоистических интересов. А также показать, что они являются ответственным игроком, который заинтересован в стабильности Кабула и в целом региона и при необходимости готов оказать какую-то помощь», — пояснил эксперт.

При этом он полагает, что вряд ли Вашингтон сейчас попытается реально повлиять на «Талибан».

«Тем более, что для американских политиков Афганистан — чёрная дыра, в которую сколько ни инвестируй больше потеряешь, чем выиграешь. На деле реальными игроками будут Пакистан с точки зрения военно-политического влияния и Китай с экономической точки зрения», — подчеркнул политолог.

Боец движения «Талибан» в Кабуле

© AP Photo / Wali Sabawoon

Собеседник RT добавил, что сейчас «Талибан» не представляет особой угрозы для мирового сообщества, однако это не повод пускать ситуацию в Афганистане на самотёк.

«Эта ситуация может перемениться, ведь Афганистан — крайне благодатная почва для различных террористических организаций. Например, сам «Талибан» может трансформироваться в более радикальную организацию, тем более для этого есть всё необходимое, в частности США оставили им вооружение на более чем $80 млрд, либо могут усилится другие группировки», — пояснил Блохин.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT подчеркнул, что заявления Блинкена говорят о беспомощности США в сложившейся ситуации.

«Подобного рода заявление говорит о том, что у США не осталось никаких механизмов контроля за ситуацией в Афганистане. Более того, всё большее влияние приобретают региональные акторы, такие как Россия, Китай и Иран. Исходя из этого, США попытаются сделать так, чтобы сформировать «общий подход», который бы выражал их интересы. Но по факту Вашингтон на ситуацию с терроризмом и правами женщин в Кабуле никак повлиять не сможет», — заявил политолог.

Более того, сейчас у нового афганского режиме нет необходимости внимать увещеваниям из Вашингтона о необходимости соблюдения прав человека и «демократических ценностях», добавил Данюк.

«В целом сейчас у талибов нет ни единой причины прислушиваться к США... Проблема Афганистана будет урегулирована с участием международных игроков, в частности России, Китая и Пакистана», — заключил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.