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У США не было проблем с "Северным потоком - 2", пока они не начали сами продавать газ - экс-глава МИД Германии
19 ноября 2019, 12:24 • 158 • Политика
В Германии прокомментировали позицию США по "Северному потоку - 2". "США стали считать "Северный поток - 2" проблемой, только когда сами начали продавать газ", - заявил экс-глава МИД Германии.
В Германии вывели США на чистую воду. Американцы стали считать "Северный поток - 2" проблемой, только когда сами стали экспортёрами газа, заявил бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
Он отметил, что Германия получает 30% газа из России, и в этом плане зависит от неё. Однако и Россия заинтересована в том, чтобы продать свой газ Германии. То есть интересы обеих стран полностью совпадают. Поэтому и Москва, и Берлин заинтересованы в постройке газопровода "Северный поток - 2", который соединит Россию и Германию напрямую.
Напомним, что США пытаются навязать Европе свой сжиженный природный газ, который собираются доставлять через всю Атлантику и для принятия которого необходимы специальные терминалы. Поэтому газопровод "Северный поток - 2", поставляющий относительно дешёвый газ из России в Европу, является серьёзной угрозой американской бизнес-модели.
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