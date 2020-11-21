У США может появиться военная база на Азовском море • 294 • Украина

США построят два военных городка в Бердянске и Мариуполе на побережье Азовского моря. На это Штаты выделяют четыре миллиона долларов «благотворительной помощи».



Общая стоимость проекта, который должен быть завершен в июне 2021 года, составляет 4 млн долларов США. Работы включают строительство модульного городка, а также ремонт гидротехнических сооружений и дноочистительные мероприятия, что позволит размещать здесь корабельно-катерный состав.



Госпогранслужба Украины в своем пресс-релизе открытым текстом сообщает, что военные городки строятся для предстоящего противостояния с РФ на Азовском море.



«Регулярно корабельно-катерным составом Российской Федерации осуществляются откровенно провокационные действия как в отношении гражданских судов (остановки и затягивающийся досмотр, искусственные препятствия при прохождении Керченского пролива и проч.), так и в отношении корабельно-катерного состава Морской охраны и ВМС ВСУ (опасное маневрирование, создание навигационной опасности, препятствование движению рекомендованными путями, направления лучей неопределенного типа в сторону кораблей, состоящих на службе в море и проч.).



Исходя из такой обстановки, существует настоятельная необходимость иметь хорошо подготовленное, экипированное и способное быстро среагировать подразделение, которое сможет при необходимости за считанные минуты приобщиться к определенной ситуации в море», – говорится в пресс-релизе.





«Российская агрессия, особенно на море, представляет серьезную угрозу для Украины как в военном, так и в экономическом аспекте. Поэтому служба Морской охраны Госпогранслужбы является критически важной. А ее обеспечение, предоставление соответствующих логистических и учебных возможностей, которые предусматривает наш проект обустройства и подготовки подразделений, позволит Украине обеспечивать соблюдение норм международного морского права на своей территории и соответственно обеспечивать деятельность морской отрасли экономики. Ведь морская безопасность Украины – это неотъемлемая составляющая морской безопасности мира», – заявил советник посольства США по морским вопросам Кевин Келлер.



По мнению военного эксперта, капитана I ранга Сергея Горбачева, военные городки строятся силами США для их же нужд – в перспективе американцы могут перебросить туда свои военные катара, что позволит обойти конвенцию Монтрё, которая ограничивает срок нахождения плавсредств нечерноморских государств в Черном море.



«Подобные проекты реализуются не по принципу благотворительности, а с далеко идущими целями. В данном случае, скорее всего, интерес американцев заключается не только в развитии данных пунктов базирования ВМС Украины, но и в присутствии там.



Во-первых, наверняка, в ходе строительства там будут находиться американцы, как это было в Очакове в последние годы. Наверняка, они там останутся. Ну а их интерес, кроме того, заключаться будет в том, что там будут определенные пункты, объекты, которые так или иначе будут работать исключительно на американский интерес. Идет милитаризация Азовского моря.



Раньше, в советское время, там практически ничего не было за исключением гидрографических объектов в силу того, что это был Советский Союз, и море было внутренним. В данном случае есть претензия на то, чтобы сделать Азовское море не только морем двух государств – России и Украины, но и осуществить там присутствие зарубежных военно-морских сил.



Кроме того, уже была такая информация – вполне реальна доставка в эти пункты базирования американских катеров по сухопутью или воздушным путем, и закрепление там без входа в Черное море через Босфор и Дарданеллы, через Керченский пролив, то есть, в обход конвенции Монтрё плавсредств зарубежных государств. В данном случае США. Поэтому сама идея и участие в этом процессе американцев уже говорит о том, что для нас это определенная угроза», – заявил Горбачев.

США построят два военных городка в Бердянске и Мариуполе на побережье Азовского моря. На это Штаты выделяют четыре миллиона долларов «благотворительной помощи».Общая стоимость проекта, который должен быть завершен в июне 2021 года, составляет 4 млн долларов США. Работы включают строительство модульного городка, а также ремонт гидротехнических сооружений и дноочистительные мероприятия, что позволит размещать здесь корабельно-катерный состав.Госпогранслужба Украины в своем пресс-релизе открытым текстом сообщает, что военные городки строятся для предстоящего противостояния с РФ на Азовском море.«Регулярно корабельно-катерным составом Российской Федерации осуществляются откровенно провокационные действия как в отношении гражданских судов (остановки и затягивающийся досмотр, искусственные препятствия при прохождении Керченского пролива и проч.), так и в отношении корабельно-катерного состава Морской охраны и ВМС ВСУ (опасное маневрирование, создание навигационной опасности, препятствование движению рекомендованными путями, направления лучей неопределенного типа в сторону кораблей, состоящих на службе в море и проч.).Исходя из такой обстановки, существует настоятельная необходимость иметь хорошо подготовленное, экипированное и способное быстро среагировать подразделение, которое сможет при необходимости за считанные минуты приобщиться к определенной ситуации в море», – говорится в пресс-релизе.«Российская агрессия, особенно на море, представляет серьезную угрозу для Украины как в военном, так и в экономическом аспекте. Поэтому служба Морской охраны Госпогранслужбы является критически важной. А ее обеспечение, предоставление соответствующих логистических и учебных возможностей, которые предусматривает наш проект обустройства и подготовки подразделений, позволит Украине обеспечивать соблюдение норм международного морского права на своей территории и соответственно обеспечивать деятельность морской отрасли экономики. Ведь морская безопасность Украины – это неотъемлемая составляющая морской безопасности мира», – заявил советник посольства США по морским вопросам Кевин Келлер.По мнению военного эксперта, капитана I ранга Сергея Горбачева, военные городки строятся силами США для их же нужд – в перспективе американцы могут перебросить туда свои военные катара, что позволит обойти конвенцию Монтрё, которая ограничивает срок нахождения плавсредств нечерноморских государств в Черном море.«Подобные проекты реализуются не по принципу благотворительности, а с далеко идущими целями. В данном случае, скорее всего, интерес американцев заключается не только в развитии данных пунктов базирования ВМС Украины, но и в присутствии там.Во-первых, наверняка, в ходе строительства там будут находиться американцы, как это было в Очакове в последние годы. Наверняка, они там останутся. Ну а их интерес, кроме того, заключаться будет в том, что там будут определенные пункты, объекты, которые так или иначе будут работать исключительно на американский интерес. Идет милитаризация Азовского моря.Раньше, в советское время, там практически ничего не было за исключением гидрографических объектов в силу того, что это был Советский Союз, и море было внутренним. В данном случае есть претензия на то, чтобы сделать Азовское море не только морем двух государств – России и Украины, но и осуществить там присутствие зарубежных военно-морских сил.Кроме того, уже была такая информация – вполне реальна доставка в эти пункты базирования американских катеров по сухопутью или воздушным путем, и закрепление там без входа в Черное море через Босфор и Дарданеллы, через Керченский пролив, то есть, в обход конвенции Монтрё плавсредств зарубежных государств. В данном случае США. Поэтому сама идея и участие в этом процессе американцев уже говорит о том, что для нас это определенная угроза», – заявил Горбачев. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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