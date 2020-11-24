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У США кончаются поводы для санкций: Три организации из России обвинили в распространении ОМУ
24 ноября 2020, 20:10 • 80 • Политика
США ввели санкции против трех организаций из России по закону о нераспространении ОМУ. В список попали "Авиазапчасть", акционерное общество "Элекон" и компания Nilco Group.
США ввели новые санкции против России. На этот раз под них попали три российские организации, которых Вашингтон обвинил в распространении оружия массового уничтожения (ОМУ).
Речь идёт о предприятии "Авиазапчасть", акционерном обществе "Элекон" и компании Nilco Group. Соответствующее уведомление Госдепартамент США опубликовал в Федеральном реестре официальных документов.
Предлогом для введения ограничительных мер стало якобы нарушение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Какое отношение к ОМУ имеют завод "Авиазапчасть" и производитель электрических соединений "Элекон", не уточняется.
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