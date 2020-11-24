У США кончаются поводы для санкций: Три организации из России обвинили в распространении ОМУ

США ввели новые санкции против России. На этот раз под них попали три российские организации, которых Вашингтон обвинил в распространении оружия массового уничтожения (ОМУ).

Речь идёт о предприятии "Авиазапчасть", акционерном обществе "Элекон" и компании Nilco Group. Соответствующее уведомление Госдепартамент США опубликовал в Федеральном реестре официальных документов.

Предлогом для введения ограничительных мер стало якобы нарушение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Какое отношение к ОМУ имеют завод "Авиазапчасть" и производитель электрических соединений "Элекон", не уточняется.