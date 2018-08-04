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У США и Германии совпали китайские цели

04 августа 2018, 09:09  •  148 • Аналитика
В последнее время внимание экспертов занимает развернувшаяся торговая война между США и Китаем, инициатором которой выступил американский президент Дональд Трамп. Вначале он ввёл пошлины на сталь и алюминий, затрагивающие в том числе китайский экспорт. Пекин в ответ обложил пошлинами американскую свинину и фрукты. После этого противостояние двух крупнейших экономик мира пошло по нарастающей.



Поле торговой войны сместилось в Европу


Вскоре Трамп объявил о планах Вашингтона поднять таможенные пошлины на китайский экспорт (главным образом, на товары с высокой добавленной стоимостью: электронику, спутники, медикаменты, продукцию машиностроения и пр.). Список товарных позиций, подпадающих под американские санкции, разросся до 1300 наименований годовой стоимостью в $50 миллиардов.


Китай выложил свой список из 106 наименований, в котором самыми крупными позициями были соевые бобы, говядина, автомобили и самолёты. Тем не менее, этот скромный перечень тоже затянул на $50 миллиардов. Получился зеркальный ответ, который только раззадорил стороны.

Со временем ставки взаимных претензий выросли до $300 миллиардов, а потом и вовсе сместились на рынки третьих стран – прежде всего, в богатую Европу. Как помним, на торговлю с Евросоюзом Китай строит особые планы. Под это даже создали концепцию «Нового Шёлкового пути», в которую уже вовлекли половину Азии.

Считается, что это самое перспективное направление внешней торговли Китая. Ведь сегодня Евросоюз – наиболее мощное экономическое образование мира. Оно объединяет пятьсот миллионов человек и дает 23% мирового валового внутреннего продукта – $16,1 триллиона по номинальному значению и $21,6 триллиона – по паритету покупательной способности.

В совокупности получается, что Евросоюз сегодня – первая экономика мира. На этот рынок и двинулись авторы разворачивающейся торговой войны. Китай – с товарами готовой продукции. Америка – с энергоносителями, вооружением и военной техникой, финансовыми услугами.

Конечно, обе конфликтующие страны не новички на европейском рынке. Американцы давно добились здесь своего безоговорочного влияния. Авторитет китайцев проявился только в новом веке. Однако теперь он достаточно значим. Ещё в 2011 году Китай обогнал Америку по товарному обороту с Европой и стал её крупнейшим торговым партнёром.

Этому способствовало укрепление связей Пекина с британским банковским домом Ротшильдов и китайские инвестиции в европейскую экономику, которые уже приближаются к 100 миллиардам евро. Особенно бурный рост они получили в последние два года, что несколько насторожило европейцев.

Ведь помимо экономической благости, когда за счёт китайских денег обеспечиваются дополнительные рабочие места и рост производства, китайский капитал стал поглощать европейские компании, а вложения в инжиниринг и высокие технологии грозили усилением конкуренции китайцев на этом весьма доходном и перспективном рынке.

Как бы то ни было, китайские инвестиции росли. По подсчетам консалтинговой компании Ernst & Young, в прошлом году только в германские активы китайцы вложились на 13,7 миллиарда долларов США. Поэтому вполне естественно, что ожидаемые потери от торговой войны с Америкой Китай решил компенсировать в Европе.

Канцлер Меркель меняет курс

В начале июля премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян подался в Старый Свет. Первую остановку он сделал в болгарской столице, где принял участие в саммите Китая и стран Центральной и Восточной Европы. Это мероприятие практикуется уже семь лет. Обозреватели местных СМИ называют сложившийся формат «16+1».

Обычно на таких встречах обсуждают сотрудничество в развитии сельского хозяйства, туризма, инфраструктуры, отчасти – технологий. На этот раз Китай проявил интерес к завершению строительства АЭС «Белене» в Болгарии, развитию сети железных дорог и автобанов.
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Саммит в Софии прошёл 7 июля, а спустя два дня, Ли Кэцян был уже в Берлине. Здесь его переговоры с канцлером Ангелой Меркель завершились подписанием более двадцати важных экономических соглашений. Германские СМИ назвали их «соглашениями по технологиям будущего».

В качестве примера привели проекты сотрудничества по разработке автомобилей с автономным управлением и строительства в Тюрингии китайской фабрики по производству аккумуляторных батарей для электромобилей, между прочим, «первого предприятия подобного рода в Европе».

В Берлине договорились «о стратегической кооперации немецкого машиностроительного концерна Voith и китайской железнодорожной корпорации CRRC, производителя программного обеспечения для предприятий SAP и одного из крупнейших частных предприятий розничной торговли в Китае Suning Commerce Group, а также о разработке газовой турбины повышенной мощности между Siemens и китайской State Pove», – уточнило некоторые подробности издание Deutsche Welle.

Примечательно, что во время подписания таких важных документов Ангела Мекель и Ли Кэцян выступили с кратким речами, в которых говорили о возрастающем значении свободной торговли и опасности протекционизма. Выглядело это достаточно демонстративно, как будто по другую сторону переговорного стола была незабываемая причёска президента Трампа. Китайский гость так вообще прямо заявил о предстоящей борьбе «с вновь расцветшими силами, выступающими за протекционизм в торговле».

Завидное единодушие участников переговоров обещало хорошие перспективы для развития германо-китайского торгового сотрудничества. Однако достаточно скоро в Берлине зазвучали другие речи. Китай стали обвинять в декларативности намерений. Мол, Пекин только заявляет об открытии своих рынков, а на самом деле выставил на пути европейских инвесторов барьеры из разных ограничений.

В конце прошлой недели слова переросли в дела, которые эксперты оценили как смену германского курса. Его первые признаки проявились ещё в 2017 году. Тогда правительство ФРГ выпустило распоряжение, вводящее определённые ограничения при продаже стратегически важных немецких компаний инвесторам из стран, не входящих в Евросоюз.
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Прямо с Китаем этот шаг никак не был связан, но теперь именно китайские фирмы первыми пострадали от правительственного решения, перекрывающего доступ к немецким технологиям. Дважды за последние дни (в пятницу 27 июля и в среду 1 августа) власти в Берлине воспрепятствовали покупке китайцами активов в Германии.

В первом случае это касалось одного из крупнейших операторов немецких линий электропередачи – компании 50 Hertz. Она поставляет электроэнергию 18 миллионам потребителей Германии, имея в активе 10 тысяч километров ЛЭП. Фирма привлекает инвесторов тем, что в ближайшей перспективе будет перебрасывать «зелёную электроэнергию» с морских ветропарков на севере ФРГ в промышленные районы южных федеральных земель.

В начале нынешнего года владеющий 40 процентами акций компании 50 Hertz австралийский фонд инфраструктурных инвестиций IFM выставил на продажу половину своего пакета. Интерес к этому активу проявил государственный китайский концерн State Grid Corporation of China (SGCC), но в приоритете покупки оказался бельгийский оператор электросетей Elia, уже владеющий основным пакетом акций 50 Hertz.

На прошлой неделе IFM продавал оставшиеся у него акции немецкой компании. На этот раз на их покупку бельгийцы не нашли средств. Шансы китайского SGCC резко возросли. Однако в последний момент покупку совершил (как пишут немецкие СМИ, «по указанию из Берлина») германский государственный банк KfW.

Немецкое бизнес-сообщество высказало своё несогласие с «частичной национализацией» оператора энергопередачи. Газета Stuttgarter Nachrichten по этому поводу написала: «Стране, зависящей от экспорта так, как Германия, не стоило бы поддаваться соблазну протекционистских мер».

Китайцев в этой связи старались лишний раз не упоминать, словно демонстрируя национальный консенсус по сдерживанию экономической экспансии Пекина. Хотя газета Die Welt не удержалась и прямо высказала свои опасения: «Неужели мы хотим, чтобы китайское государство знало, как немецкие электрические сети защищены от перебоев или нападений извне и в каких местах они уязвимы?».
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Ещё одна сделка с китайским участием сорвалась 1 августа. Компания Yantai Taihai Group собиралась приобрести станкостроительную фирму Leifeld Metal Spinning, являющуюся одним из мировых лидеров в области сверхтвердых металлов. Пекин мог бы использовать их в космическом и атомном машиностроении.

Остановила сделку «утечка информации» о том, что правительство канцлера Меркель готовит вето на продажу активов Leifeld китайцам. Так оно, в конце концов, и случилось. Это выяснилось в среду вечером, но компания Yantai Taihai, не дожидаясь формального отказа, к тому времени уже отозвала свою оферту.

Оба этих случая показывают, что у «заклятых друзей» – президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ – неожиданно совпали цели в отношении КНР. Как написал корреспондент газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung в Шанхае Хендрик Анкенбранд, «Трамп хочет перекрыть Китаю доступ к технологиям и инновационному потенциалу Америки».

Как видим, ходы заокеанского коллеги стала повторять и бундесканцлерин. Публичных объяснений неожиданной смене курса Ангелой Меркель пока нет. Однако и без них очевидно: теперь экономическую экспансию Китая будет сдерживать весь Запад. Тот самый Запад, куда Пекин торит свой «Новый Шёлковый путь».
Автор: Геннадий Грановский

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