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У США диагностировали "паралич военного командования" после измены главы Комитета начштабов
15 сентября 2021, 02:30 • 96 • Политика
Глава Комитета начштабов ВС США тайно звонил в КНР, опасаясь войны из-за Трампа, сообщает The Washington Post. "Это уже даже не измена. Это полный паралич военного командования США", - комментируют в Сети.
Военному командованию США диагностировали полный паралич после того, как стало известно о государственной измене председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерала Марка Милли. Военачальник звонил своему коллеге в Китай и обещал предупредить об американском нападении, говорится в книге члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда.
Инцидент произошёл за месяц до выборов президента США в 2020 году. Генерал оправдывает свои действия тем, что таким образом якобы хотел не допустить войны с Китаем из-за заявлений или действий президента США Дональда Трампа. Также Марк Милли был уверен, что его президент являлся сумасшедшим.
- комментирует автор Telegram-канала "Мадам Секретарь".
Отмечается, что в любой нормальной стране после такого генерала бы ожидал трибунал и расстрел. Однако в США военачальнику вполне могут дать медаль за противостояние планам Трампа.
- резюмирует "Мадам Секретарь".
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