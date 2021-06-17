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У США десяток версий раздельных конференций Байдена и Путина. У русских - одна, но какая!

17 июня 2021, 02:35  •  153 • Политика
Когда стало известно, что по итогам саммита не будет совместной пресс-конференции Джо Байдена и Владимира Путина, в Соединённых Штатах появился десяток различных версий. И в каждой - новая причина. У русских версия одна, но какая!
Бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал "огромной слабостью" Байдена неготовность встать неподалёку от "противника" и сообщить миру о прошедшей беседе. Axios писал, что эксперты по России настоятельно рекомендовали Джо Байдену отказаться от совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным. Они считают, что глава Кремля отодвинет частные переговоры на задний план, когда сделает публичные заявления.
Приблизительно такой версии придерживаются и в Белом доме. New York Times публиковало теорию, что в аппарате президента отлично помнят фиаско предшественника Байдена. Когда в 2018 году Дональд Трамп встречался с Владимиром Путиным, президент России легко "взял верх".
После переговоров в Женеве, продолжавшихся 4,5 часа вместе с перерывом, Джо Байден и Владимир Путин выступали отдельно друг от друга. На каждой из пресс-конференций журналисты могли задать интересующие их вопросы.
Президент России держался уверенно: сам модерировал общение с прессой, развёрнуто и обстоятельно отвечал на все вопросы. С президентом США всё было несколько иначе.
Журналист Ольга Скабеева в своём Telegram-канале объяснила, почему американская делегация была против совместного выступления президентов.
"А вот, собственно, и причина, по которой Байден отказался от совместной пресс-конференции! На общую пресс-конференцию свой суфлёр не притащишь", - написала Скабеева и разместила эксклюзивный коллаж, на котором этот суфлёр отлично виден.

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