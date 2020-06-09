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У спикера Рады Разумкова и главы президентской администрации Ермака, оказывается, война!

09 июня 2020, 16:00  •  53 • Украина
Депутата от партии власти Гео Лероса прорвало – по его словам, Ермак вёл переговоры с лидерами фракций в Верховной Раде, выясняя, готовы ли те проголосовать за снятие Разумкова. Если верить Леросу, Ермак обещал тем, кто поддержит отставку Разумкова, кресла вице-спикеров и «жирные» парламентские комитеты, а также свою и Зеленского личную поддержку. В общем, руководству «слуг народа» хранить молчание и далее уже невозможно – нужно то ли Лероса выгонять из фракции, то ли вызывать на ковёр Ермака.
В коррупции Ермака Лерос уже обвинял, причём публично и дважды. Тот – наглухо «отморозился». А Зеленский отреагировал штатно – я своему главе администрации доверяю, и в отставку его не отправлю. Но одно дело – обвинения в коррупции (а кто из власть предержащих на Украине этим не занимается?!), а строить козни второму человеку в стране, да ещё возглавляющему «первую власть» (Украина – парламентско-президентская республика) – это уже чересчур. Тем не менее, слишком независимый Разумков, к тому же, взявшийся сыграть свою игру на фоне стремительного и неудержимого падения рейтингов «слуг» и лично Зеленского, Ермаку – поперёк горла. Отсюда и торг с главами парламентских фракций. Примечательно, что соблазнить Ермаку удалось только «Голос» и «Европейскую солидарность» (традиционно уже). Остальные на соблазнительные посулы шефа офиса президента не повелись.
Допустим, Зеленский не станет давать хода всей этой истории. Обвинений Лероса в очередной раз «не заметят», и всё останется как раньше. То есть, Ермак продолжит копать под Разумкова (а процесс уже не остановить). В ситуации, когда президентскую фракцию удерживать от распада удаётся, пожалуй, исключительно Разумкову, игра может стать довольно опасной. Странная позиция, занятая президентом, позволяет Разумкову действовать без оглядки на вчерашнее окружение. А предложения ему поступают – и от Рината Ахметова, и от Виктора Медведчука. Причём, Медведчук – это ещё и игра на перспективу, ибо при любых дальнейших раскладах единственная на юго-востоке страны реальная сила – это он, и те, кто за ним стоят, Рабинович, Бойко и пр. Влияния и денег у Медведчука, не говоря о возможностях, ничуть не меньше, чем у правящей «зелёной» команды. Таким образом, Разумкову будет трудно устоять от искушения, которому в своё время поддался даже такой мастодонт во главе парламента, как Литвин. А вот как стремительно при таком фортеле посыплются остатки президентского рейтинга, и как скоро треснет фракция «слуг», догадаться несложно.

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