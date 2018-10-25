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У спецназа женское лицо: Великобритания начнет призывать в армию женщин

25 октября 2018, 23:54  •  44 • В мире
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что это решение станет знаковым в достижении равенства полов.
Жительницам Великобритании разрешили служить во всех родах войск. Об этом решении объявил министр обороны Гэвин Уильямсон.
По его словам, решение станет знаковым в достижении равенства полов. Принятые меры позволят в том числе сделать армию привлекательным работодателем для гражданок страны.
Напомним, что еще два года назад для британок был снят запрет на службу на передовой, то есть в пехоте и бронетанковых войсках. При этом ограничения, к примеру, на службу в королевских ВМС сохранялись.
Как подчеркнул Уильямсон, снятие всех ограничений позволит женщинам проходить службу во всех родах войск, включая элитные подразделения и спецназ.
По словам министра, впервые в истории вооруженные силы страны «будут оцениваться только по профессиональным качествам, а не по половым признакам».

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