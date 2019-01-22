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У спасателей отобрали мигалки: Путин подписал указ

22 января 2019, 22:39  •  37 • Политика
Спасателям, не работающим в структуре МЧС, официально запрещено устанавливать специальные световые и звуковые сигналы - в просторечии, мигалки - на свои автомобили. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отметим, что инициатива запретить аварийно-спасательным службам, неподотчётным МЧС, мигалки исходила из самого министерства.
Так, в июле прошлого года МЧС решило пересмотреть результаты аттестации неподконтрольных ему служб за 2017 год. Причиной для подобных действий стали сообщения о частых случаях непрофессионального и нецелевого использования автомобилей, снабжённых специальными звуковыми и световыми сигналами.
В результате в ноябре 2018 года в МЧС предложили запретить не входящим в собственную структуру службам использовать мигалки. Как пояснили в министерстве, характер их работы не связан с неотложными действиями по защите здоровья или жизни российских граждан. Соответственно, и мигалки, дающие им привилегированное право пользования общественными дорогами, таким службам не нужны.

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