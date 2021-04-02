У Союзного государства России и Белоруссии появится своя символика

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что у союза двух стран должна появиться своя символика, чему, по его мнению, будут противиться оппозиция обеих стран и Запад.

На мероприятиях по случаю празднования годовщины подписания Союзного договора между Россией и Белоруссией новый Государственный секретарь Дмитрий Мезенцев заявил, что союзу двух стран необходимо разработать свою символику, что выведет объединение на новый уровень. Этому, по мнению Мезенцева, будет активно противодействовать Запад.

"Я полагаю, что Союзное государство должно иметь свои символы. Мы знаем, что есть люди, которые не готовы поддержать такую идею. От белорусской оппозиции и их сторонников мы получили ряд ироничных предложений. Я понимаю почему: потому что шаги в этом направлении, в утверждении символики, подтвердят наши отношения. На Западе этого не хотят, наши оппоненты этому будут противиться, именно поэтому мы должны это сделать", - заявил Государственный секретарь.

Переходящий в Совет Федерации бывший Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота предложил объявить конкурс на разработку символики объединения России и Белоруссии, передаёт ТАСС слова чиновника.

Напомним, что сегодня, 2 апреля, отмечается 25-я годовщина подписания Союзного договора, который стал первым шагом на пути объединения России и Белоруссии.