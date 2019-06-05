У союзников по НАТО наметился раздор? Мэр Лондона назвал Трампа ребёнком-фашистом

3 июня глава Белого дома сравнил лондонского мэра Садика Хана с "тупым и некомпетентным мэром Нью-Йорка" Биллом Де Блазио. Трамп заявил в своем микроблоге, что Хан "по всем статьям ужасно выполняет свою работу".

"Он отмороженный неудачник, которому лучше бы сосредоточиться на преступности в Лондоне, а не на мне", — сказано в личном Twitter-аккаунте Трампа.

Садик Хан решил отреагировать на подобные оскорбления. Он заключил, что президент страны, с которой они находятся в одном военном блоке, ведет себя, как одиннадцатилетний ребенок.

Он также указал Трампу на то, что тот прибегает к риторике, которая, по его мнению, была у фашистов в первой половине XX века.