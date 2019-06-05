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У союзников по НАТО наметился раздор? Мэр Лондона назвал Трампа ребёнком-фашистом
05 июня 2019, 13:39 • 43 • Политика
Твиты американского лидера Дональда Трампа не приводят к укреплению отношений стран - участниц НАТО, даже наоборот - теперь можно заподозрить раздор в блоке. Так, мэр Лондона счёл одно из заявлений Трампа оскорбительным и заявил в ответ, что тот - ребёнок, прибегающий к риторике, которая была популярна у фашистов.
3 июня глава Белого дома сравнил лондонского мэра Садика Хана с "тупым и некомпетентным мэром Нью-Йорка" Биллом Де Блазио. Трамп заявил в своем микроблоге, что Хан "по всем статьям ужасно выполняет свою работу".
"Он отмороженный неудачник, которому лучше бы сосредоточиться на преступности в Лондоне, а не на мне", — сказано в личном Twitter-аккаунте Трампа.
Садик Хан решил отреагировать на подобные оскорбления. Он заключил, что президент страны, с которой они находятся в одном военном блоке, ведет себя, как одиннадцатилетний ребенок.
Он также указал Трампу на то, что тот прибегает к риторике, которая, по его мнению, была у фашистов в первой половине XX века.
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