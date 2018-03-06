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У Собчак взломали сайт и поставили фото «либеральной» минералки

06 марта 2018, 16:54  •  363 • В России

История о том, как поссорились Ксения Анатольевна и Владимир Вольфович, развивается почти в гоголевском стиле. На телеэкранах кандидаты в президенты разыграли сюжет повести «Вий»: Жириновский (в роли философа Хомы Брута) отбивается от мистической панночки (эта роль досталась Собчак). Сами посудите: то Собчак его обольет «святой водой» на дебатах, то Жириновский приложит блондинку «недобрым словом».

И тут новая напасть! Хакеры взломали у Ксении Анатольевны ее гламурный сайт. Открываешь страничку и видишь - вместо обещаний прилепили картинку во весь экран. Вот грозит кулаком главный либерал-демократ, а фоном – реклама минералки. Той самой, которую одна кандидат плеснула в лицо другому.

- Сайт взломали вечером. Мы остановили работу сайта меньше, чем на полчаса, - поделилась с «Комсомолкой» пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова. - И достаточно быстро его восстановили. Наши программисты отследили, что утечки данных не произошло. Это было хулиганское вмешательство и желание написать пару заметок от имени штаба Собчак. Заблокировали злоумышленника, передали данные юристам. Они разбираются и дают правовую оценку.

Ну, а пока детективы-ищейки рыщут, кто же вскрыл страничку канадидата в Интернете, оппоненты провели свое расследование. И вот тебе раз! По словам представителей либерал-демократов, тут не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы найти разгадку – все следы «преступления», якобы, ведут в штаб самой Собчак. Мол, произошел «самострел» ради хайпа - накануне выборов.

- Может, я и нет прочь к такой акции иметь хоть какое то отношение, но она - не наших рук дело, - поделился с "КП" депутат Госдумы Василий Власов. - Собчак пытается набрать очки за счет известных людей. Благодаря этому скандалу про нее опять написали в прессе. Кто знал про этот сайт? Несколько тысяч человек. А теперь зашли миллионы. Ну , и кому это выгодно?

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