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У "собачьего" закона отросли клыки: Правительство утвердило перечень потенциально опасных пород

30 июля 2019, 14:39  •  16 • В России

Теперь прежде чем покупать ребенку щенка, стоит заглянуть в утвержденный премьер-министром Дмитрием Медведевым "Перечень потенциально опасных собак", который вступил в силу еще в декабре этого года. Иначе можно будет купить собаку, которой придется покупать намордники.

До последнего времени закон был абсолютно беззубым, так как не пояснял, каким именно псам прописан строгий аксессуар. И тогда правительство поручило МВД России разработать этот перечень. Полицейские кинологи обратились в Минсельхоз и Кинологическую федерацию России, где предложили включить в список сначала 71, а потом 69 пород собак с "генетически детерминированными качествами агрессии и силы". Однако позже список был раскритикован и скорректирован общественностью.

Проект постановления пропустили через процедуру общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. После этого из списка исчез лояльный к прохожим шарпей и ряд других "друзей человека".

В результате намордник прописали 12 собачьим породам, которые "используются для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, особенности их поведения не до конца изучены. Вот они:

1. Акбаш

2. Американский бандог

3. Амбульдог

4. Бразильский бульдог

5. Булли кутта

6. Бульдог алапахский чистокровный (отто)

7. Бэндог

8. Волко-собачьи гибриды

9. Волкособ (гибрид волка)

10. Гуль дог

11. Питбульмастиф

12. Северокавказская собака

13. Метисы всех вышеперечисленных пород.

Согласно новому закону, выгул этих собак без намордника и поводка запрещается за исключением случаев, когда "потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу на праве собственности или ином законном основании". При этом о наличии потенциально опасной собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на эту территорию.

Нарушителей с питомцами можно фиксировать в общественном месте на камеру телефона. Данные можно предоставлять полиции. После того, как участковые проверят информацию по системе "Безопасный город", будет возбуждаться административное производство, и владелец собаки получит штраф.

За выгул собаки из "списка" без намордника грозит штраф в 1 тысячу рублей, за отсутствие поводка - 2 тысячи. Если "друга человека" выгуливали на детской площадке, то штрафные санкции вырастут до 4 тысяч рублей, а если сам хозяин питомца был еще и пьян - 5 тысяч. Если он был настолько пьян, что не смог убрать за своей собакой, ему добавят еще 3 тысячи рублей.

Кстати, если ваш питомец не достиг 5 килограммов ему можно не покупать намордник. Такое животное, по мнению законодателей не опасно.

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