У «слуги народа» и его хозяина разошлись пути

Накануне на телеканале «1+1» Служба безопасности Украины провела обыски по делу о прослушке премьера Алексея Гончарука. Распоряжение отдал лично глава СБУ Иван Баканов, согласовав его с Владимиром Зеленским и получив от президента «добро». Интрига в том, что на главный телеканал Коломойского силовики не смели сунуться ни при Януковиче, ни при Порошенко – даже невзирая на его, мягко говоря, непростые отношения с Коломойским. Марионетка разрывает нитки, за которые её дёргает кукловод?

Указание обыскать телеканал Коломойского Зеленский, как теперь выясняется, дал ещё 17 января. Однако, почти месяц силовики менжевались, не решаясь исполнить приказ. Только после того, как Баканов отдал личное письменное (на этом настаивали исполнители) распоряжение, в офисах «плюсов» появились контрразведчики.

Кстати, показательный момент: хотя дело о прослушке расследует МВД, глава полицейского ведомства Арсен Аваков так и не решился отдать приказ обыскать вотчину Коломойского, с которым у него, в общем-то, давний конфликт интересов. Тем не менее, знающий не понаслышке, что в украинской политике можно, а что категорически воспрещено, опытный министр не пошёл наперекор олигарху. А Баканов, вскормленный из той же кормушки, что и его сюзерен Зеленский, рискнул. В этой связи обращает на себя внимание реплика руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Мол, если партия Порошенко поддержит телеканал Коломойского – как «жертву репрессий» властей, то это, по его словам, «будет прикольно». Похоже, «слуги» не просто отбились от рук, но всерьёз вознамерились устроить бунт своему кукловоду.

Теперь ход за Коломойским. Едва ли мстительный как никто другой в украинской политике Беня простит своим подопечным такую наглость. Вопрос лишь в том, что именно он предпримет. Нет сомнений, что он легко сможет утопить в компромате и Баканова, и Зеленского. Владея несколькими популярными телеканалами, сделать это Бене будет совсем несложно. И тогда между былыми союзниками начнётся настоящая война – впрочем, это было ожидаемо. А уж кто в этой войне проиграет, догадаться довольно легко. Ибо Беня вчистую никогда никому не проигрывал.