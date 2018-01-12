У шведов шансов против русских нет. У финнов — есть • 129 • Аналитика Швеция и Финляндия находятся «в тяжёлом положении»: ожидается нападение русских. Когда оно точно состоится, эксперты не сообщают, однако для паники время уже наступило. Не паниковать стараются только в Дании.





Стокгольм. Русских пока не видать!



Симон Фрейеслебен в подписном датском издании «Berlingske» поведал об опасности, угрожающей шведам и финнам. Швеция и Финляндия находятся «в тяжёлом положении», поскольку с этих пор не исключается нападение русских на обе страны. Особенно тяжко придётся шведам — у финнов хоть армия большая, и они смогут выставить против России немалое количество солдат.





О том, что не исключено нападение России на Швецию, говорится в специальном докладе. Формулировка оказалась для шведских граждан сенсационной, отмечает издание. Вот она: исключать нападение России на Швецию отныне нельзя. Столь страшное заявление экспертов объясняется «оккупацией Украины» и «военными провокациями» русских в Балтийском море.



Эксперт по русской политике Йорген Стаун, работающий на Институт стратегии Военной академии Дании, прекрасно понимает озабоченность шведов по поводу русской угрозы.



По его словам, шведы внимательно наблюдают за Россией. В экспертном докладе 2016 года Исследовательского института Всеобщей обороны Швеции отмечалось, что русская военная мощь с 2013 года удвоилась. Эта мощь поистине велика. И эксперты опасаются вовсе не ракет с ядерными боеголовками. Напротив, выделяют конвенциональные виды вооружений.



В упомянутом докладе говорилось и о том, что русская армия может осуществить независимо две интервенции. В каждом вторжении Москва задействует по сто пятьдесят тысяч солдат. Гарантией безопасности для самих русских станет их ядерный щит: русские непрерывно охраняют территорию РФ, держа ядерную оборону «в готовности», говорит эксперт. Всё это ставит Швецию с Финляндией «в тяжёлое положение», полагает Йорген Стаун и тут же напоминает, что обе страны — «неприсоединившиеся».



И Швеция в оборонном отношении куда более уязвима, нежели Финляндия.



Финляндия гораздо лучше вооружена. По словам Стауна, она в короткий срок способна поставить под ружьё 280 тыс. человек. Швеция может выставить не более 15 тысяч солдат, а то и 10. Поэтому у шведов защитить территорию «шансов нет никаких», замечает с печалью аналитик.



Плохо с шансами даже на элементарное выживание. Почему? Нет инфраструктуры, нет денег. Именно потому доклад по обороне рекомендует в ближайшие пять лет влить 325 млн. крон в дело ремонта бомбоубежищ. Бывший министр обороны Швеции Б. фон Сюдов не без иронии дал понять гражданам, что власти страны действуют весьма и весьма неторопливо. Он сказал журналисту издания «Politiken», что властям потребуется целая неделя для мобилизации, а посему рядовым гражданам рекомендуется «держаться самим», вне какой-либо государственной поддержки.



(Никому эта речь не напоминает выражение одной политической знаменитости: денет нет, но вы держитесь?)



Это заявление создало огромный резонанс и докатилось до соседних стран.



Его прокомментировали, например, в той же Дании. Ст. научный сотрудник Института международных исследований Дании Ханс Моурицен, по-видимому, провёл некий ретроспективный анализ, поскольку сделал интересный вывод: по его словам, в современной истории едва ли возможно найти другие подобные высказывания.



Заявление бывшего министра обороны Швеции его попросту поразило. Моурицен даже допускает проявление у оратора «военного психоза». Наверное, это что-то вроде призывов к закупке консервов и прочего.



Таких утверждений немолодой Моурицен не помнит со времён холодной войны. К примеру, в 1960-х гг. распространялись среди населения листовки, предупреждающие граждан об угрозах ядерных атак.



По мнению научного сотрудника, подобные заявления «рискованны». Такого рода утверждения могут вызвать отрицательный эффект в самое короткое время, потому как вероятность войны в обществе воспринимается тяжело и сопровождается большими страхами. Южноосетинский военторг для Донбасса. Привет от «Абхаза»!



Что касается оценки упомянутого выше Йоргена Стауна, то он полагает, что при вероятном конфликте в Балтийском море Дания едва ли останется от него в стороне.



По сценариям русских военных манёвров Балтийское море закрывается с той целью, чтобы корабли НАТО не смогли прийти на выручку государствам балтийского региона. Дания при таком раскладе сил окажется чем-то вроде «перевалочной станции», где натовцы будут складировать свои материалы, а затем отправлять их дальше. Словом, вовлечение Дании в военный конфликт с русскими неизбежно.



Несмотря на такие мрачные прогнозы, в самой Дании никакой русской угрозы не ощущают. Если шведы паникуют и испытывают страх, то датчане ведут себя спокойно. Единственное, о чём думает Дания, так это о влиянии политики американца Трампа на военную политику Европы. Тот же Моурицен напоминает о требовании Трампа к странам НАТО увеличить оборонные бюджеты.



Последнее, добавим, логично и понятно. Дания — член НАТО, причём член старейший. Это государство — одно из основателей Североатлантического альянса и участвует в этом «оборонном» союзе с 1949 года.



Зато Швеция в альянсе не участвует, и недаром датский эксперт Йорген Стаун напомнил, что и она, и Финляндия — страны неприсоединившиеся. Швеция и Финляндия в мае 1994 года подписали с НАТО соглашения о сотрудничестве в рамках программы под названием «Партнёрство ради мира», и время от времени в обеих странах вспыхивают политические дебаты по поводу будущего вступления в НАТО. Однако, по данным соцопросов, граждане вовсе не рвутся присоединяться к натовской военщине. Именно потому разными иностранными «институтами» и нагнетается тезис о «русской угрозе»: Швеция и Финляндию пытаются затолкнуть в альянс.



К счастью, в Европе не перевелись ещё нормальные люди, которые речи о «нападении» русских на Швецию и Финляндию считают проявлением военного психоза.



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru Симон Фрейеслебен в подписном датском издании «Berlingske» поведал об опасности, угрожающей шведам и финнам. Швеция и Финляндия находятся «в тяжёлом положении», поскольку с этих пор не исключается нападение русских на обе страны. Особенно тяжко придётся шведам — у финнов хоть армия большая, и они смогут выставить против России немалое количество солдат.О том, что не исключено нападение России на Швецию, говорится в специальном докладе. Формулировка оказалась для шведских граждан сенсационной, отмечает издание. Вот она: исключать нападение России на Швецию отныне нельзя. Столь страшное заявление экспертов объясняется «оккупацией Украины» и «военными провокациями» русских в Балтийском море.Эксперт по русской политике Йорген Стаун, работающий на Институт стратегии Военной академии Дании, прекрасно понимает озабоченность шведов по поводу русской угрозы.По его словам, шведы внимательно наблюдают за Россией. В экспертном докладе 2016 года Исследовательского института Всеобщей обороны Швеции отмечалось, что русская военная мощь с 2013 года удвоилась. Эта мощь поистине велика. И эксперты опасаются вовсе не ракет с ядерными боеголовками. Напротив, выделяют конвенциональные виды вооружений.В упомянутом докладе говорилось и о том, что русская армия может осуществить независимо две интервенции. В каждом вторжении Москва задействует по сто пятьдесят тысяч солдат. Гарантией безопасности для самих русских станет их ядерный щит: русские непрерывно охраняют территорию РФ, держа ядерную оборону «в готовности», говорит эксперт. Всё это ставит Швецию с Финляндией «в тяжёлое положение», полагает Йорген Стаун и тут же напоминает, что обе страны — «неприсоединившиеся».И Швеция в оборонном отношении куда более уязвима, нежели Финляндия.Финляндия гораздо лучше вооружена. По словам Стауна, она в короткий срок способна поставить под ружьё 280 тыс. человек. Швеция может выставить не более 15 тысяч солдат, а то и 10. Поэтому у шведов защитить территорию «шансов нет никаких», замечает с печалью аналитик.Плохо с шансами даже на элементарное выживание. Почему? Нет инфраструктуры, нет денег. Именно потому доклад по обороне рекомендует в ближайшие пять лет влить 325 млн. крон в дело ремонта бомбоубежищ. Бывший министр обороны Швеции Б. фон Сюдов не без иронии дал понять гражданам, что власти страны действуют весьма и весьма неторопливо. Он сказал журналисту издания «Politiken», что властям потребуется целая неделя для мобилизации, а посему рядовым гражданам рекомендуется «держаться самим», вне какой-либо государственной поддержки.(Никому эта речь не напоминает выражение одной политической знаменитости: денет нет, но вы держитесь?)Это заявление создало огромный резонанс и докатилось до соседних стран.Его прокомментировали, например, в той же Дании. Ст. научный сотрудник Института международных исследований Дании Ханс Моурицен, по-видимому, провёл некий ретроспективный анализ, поскольку сделал интересный вывод: по его словам, в современной истории едва ли возможно найти другие подобные высказывания.Заявление бывшего министра обороны Швеции его попросту поразило. Моурицен даже допускает проявление у оратора «военного психоза». Наверное, это что-то вроде призывов к закупке консервов и прочего.Таких утверждений немолодой Моурицен не помнит со времён холодной войны. К примеру, в 1960-х гг. распространялись среди населения листовки, предупреждающие граждан об угрозах ядерных атак.По мнению научного сотрудника, подобные заявления «рискованны». Такого рода утверждения могут вызвать отрицательный эффект в самое короткое время, потому как вероятность войны в обществе воспринимается тяжело и сопровождается большими страхами.Что касается оценки упомянутого выше Йоргена Стауна, то он полагает, что при вероятном конфликте в Балтийском море Дания едва ли останется от него в стороне.По сценариям русских военных манёвров Балтийское море закрывается с той целью, чтобы корабли НАТО не смогли прийти на выручку государствам балтийского региона. Дания при таком раскладе сил окажется чем-то вроде «перевалочной станции», где натовцы будут складировать свои материалы, а затем отправлять их дальше. Словом, вовлечение Дании в военный конфликт с русскими неизбежно.Несмотря на такие мрачные прогнозы, в самой Дании никакой русской угрозы не ощущают. Если шведы паникуют и испытывают страх, то датчане ведут себя спокойно. Единственное, о чём думает Дания, так это о влиянии политики американца Трампа на военную политику Европы. Тот же Моурицен напоминает о требовании Трампа к странам НАТО увеличить оборонные бюджеты.Последнее, добавим, логично и понятно. Дания — член НАТО, причём член старейший. Это государство — одно из основателей Североатлантического альянса и участвует в этом «оборонном» союзе с 1949 года.Зато Швеция в альянсе не участвует, и недаром датский эксперт Йорген Стаун напомнил, что и она, и Финляндия — страны неприсоединившиеся. Швеция и Финляндия в мае 1994 года подписали с НАТО соглашения о сотрудничестве в рамках программы под названием «Партнёрство ради мира», и время от времени в обеих странах вспыхивают политические дебаты по поводу будущего вступления в НАТО. Однако, по данным соцопросов, граждане вовсе не рвутся присоединяться к натовской военщине. Именно потому разными иностранными «институтами» и нагнетается тезис о «русской угрозе»: Швеция и Финляндию пытаются затолкнуть в альянс.К счастью, в Европе не перевелись ещё нормальные люди, которые речи о «нападении» русских на Швецию и Финляндию считают проявлением военного психоза. Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 129 Источник Похожие новости С Россией лучше торговать, чем воевать Обезьяна с гранатой или "Джевелины" для ВСУ Кто стоит за атакой на авиабазу «Хмеймим»

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