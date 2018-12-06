У СБУ окончательно поехала крыша: Коротченко о допросе священников на Украине

Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) устроили допрос 12 священников канонической Украинской Православной Церкви. Происшествие прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко.

«Совсем ку-ку. СБУ допросила священников Украинской Православной Церкви по делу о госизмене», - написал он в Twitter.

«Ку-ку, это мягко сказано …. бывает, крыша едет не спеша, черепицею шурша..., а там все съехало...» - пишут пользователи соцсети.

«По делу о госизмене эсбэушники должны друг друга допрашивать, а не священников», - добавляют люди в комментариях.