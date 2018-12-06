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У СБУ окончательно поехала крыша: Коротченко о допросе священников на Украине
06 декабря 2018, 03:54 • 73 • Политика
СБУ допросила священников Украинской Православной Церкви по делу о госизмене. Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что у украинской спецслужбы окончательно «поехала крыша».
Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) устроили допрос 12 священников канонической Украинской Православной Церкви. Происшествие прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко.
О допросах сообщила пресс-служба СБУ. В официальном заявлении говорится, что допросам подверглись священнослужители Ровенской и Сарненской епархий канонической Украинской Православной Церкви. В общей сложности 12 человек. Утверждается, что все они якобы свидетели по делу о «Государственной измене» и «Разжигании межрелигиозной вражды». Другие подробности происшествия в СБУ раскрывать отказались, сославшись на тайну следствия.
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