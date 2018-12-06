Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пропагандисты в рот
Преимущество — велосипедистам: как новые изменения в ПДД повлияют на безопасност...
«Мощнейшая группа войск России со времен 2014 года»: На Украине испугались 300 т...
Геополитический разлом: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о возможном раз...
Главная / Политика

У СБУ окончательно поехала крыша: Коротченко о допросе священников на Украине

06 декабря 2018, 03:54  •  73 • Политика
СБУ допросила священников Украинской Православной Церкви по делу о госизмене. Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что у украинской спецслужбы окончательно «поехала крыша».
Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) устроили допрос 12 священников канонической Украинской Православной Церкви. Происшествие прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко.
«Совсем ку-ку. СБУ допросила священников Украинской Православной Церкви по делу о госизмене», - написал он в Twitter.
«Ку-ку, это мягко сказано …. бывает, крыша едет не спеша, черепицею шурша..., а там все съехало...» - пишут пользователи соцсети.
«По делу о госизмене эсбэушники должны друг друга допрашивать, а не священников», - добавляют люди в комментариях.
О допросах сообщила пресс-служба СБУ. В официальном заявлении говорится, что допросам подверглись священнослужители Ровенской и Сарненской епархий канонической Украинской Православной Церкви. В общей сложности 12 человек. Утверждается, что все они якобы свидетели по делу о «Государственной измене» и «Разжигании межрелигиозной вражды». Другие подробности происшествия в СБУ раскрывать отказались, сославшись на тайну следствия.
Совсем ку-ку. СБУ допросила священников УПЦ по делу о госизмене https://t.co/Hj6MJN44xc
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 5 декабря 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

73
Источник
Похожие новости
05 декабря 2018, 21:24
Саакашвили подскажет украинцам, кого выбрать новым президентом
05 декабря 2018, 18:09
Путин объяснил игнорирование Порошенко: «Не хочу участвовать в его избирательной кампании»
05 декабря 2018, 11:39
Экс-помощник Трампа рассказал спецпрокурору о «связях с Россией»

05 декабря 2018, 18:09
Словакия «прогнулась» под Госдеп: Российского дипломата выслали после саммита НАТО
05 декабря 2018, 21:24
В США думают над созданием новых помех для «Северного потока - 2» - Болтон
06 декабря 2018, 03:54
«Бросить вызов России»: Эсминец США совершил провокацию против российского Тихоокеанского флота
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
06 декабря 2018, 00:39
Если не будет угроз: Киев допустил отмену военного положения
06 декабря 2018, 00:39
ВМС США возле залива Петра Великого бросили вызов «морским претензиям» России
06 декабря 2018, 00:39
Катастрофа на Ближнем Востоке. Демарш Катара против ОПЕК (Роман Романов)
06 декабря 2018, 00:39
Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»
06 декабря 2018, 00:39
Кипр отрекся от милитаризации острова после предупреждения МИД России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
02 декабря 2018, 02:24
Зарубежные лидеры не смогли возразить Путину в ответ на хронологию инцидента под Керчью
01 декабря 2018, 00:24
Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала - видео
03 декабря 2018, 07:24
Потерялись на карте: Чехию призвали противостоять «российской агрессии» в Арктике
04 декабря 2018, 04:56
Очередное падение рядом с Порошенко
04 декабря 2018, 16:09
Почему Кремль молча проглотил израильскую атаку на Сирию
30 ноября 2018, 19:24
Путин не стал здороваться с Трампом на саммите G20
01 декабря 2018, 03:39
Путина встретили в Буэнос-Айресе криком «Вы номер один!» - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.