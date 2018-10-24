У самого дорогого самолета в истории авиации случилось ЧП в воздухе

В США произошло ЧП у самого дорогого самолета в истории - стратегического бомбардировщика B-2, который экстренно сел в штате Колорадо.

В США совершил экстренную посадку малозаметный бомбардировщик B-2, являющийся самым дорогим самолетом в истории – еще на стадии создания, то есть более 20 лет назад он стоил астрономические 1 млрд долларов.

Известно, что стратегический бомбардировщик B-2 совершил посадку в штате Колорадо. Власти США признались, что на борту самолета произошла внештатная ситуация. Ее характер не раскрывается.

Телеканал CNN сообщает, что посадка произошла без последствий для обоих летчиков. Стоимость самолета на момент создания составляла более 1 млрд долларов США. В настоящий момент их производство прекращено. Однако они активно используются авиацией США.