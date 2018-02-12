У Саакашвили украли заготовленный для Порошенко "столб позора"

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Активисты привезли к дому президента Украины под Киевом "столб позора".

Украинские активисты привезли к дому президента Украины Петра Порошенко "столб позора", чтобы показать главе государства своё недовольство. Однако пока они митинговали у ворот дома, столб был похищен, сообщает украинский телеканал NewsOne.

Отмечается, что в акции протеста приняла участие партия "Движения новых сил" экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили, а также организации "Автомайдан" и "Движение освобождения". Своим присутствием активисты решили выразить недовольство действующей властью и лично президентом Украины Петром Порошенко.

"Выразить недоверие и сказать, что Петр Порошенко - это не наш президент. Каждый день президент делает что-то, что раздражает народ", - заявила активистка Елизавета Богуцкая.

Она добавила, что специально для акции был привезён "столб позора", который планировали установить у дома Порошенко. Однако пока большая часть активистов была отвлечена, кто-то подбежал и украл пресловутый столб. Тем не менее протестующих это не остановило. Они обещают сделать свою акцию бессрочной, а также наведаться вы гости и к другим украинским политикам.