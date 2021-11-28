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У Саакашвили обнаружили "болезнь ветеранов"

28 ноября 2021, 21:25  •  130 • Политика
Врачи обнаружили у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "болезнь ветеранов". Они считают, что пребывание в тюрьме подрывает психологическое здоровье политика.
К такому выводу пришёл консилиум врачей, который наблюдает за лечением экс-президента. Медики полагают, что у Саакашвили синдром посттравматического стрессового расстройства. ПТСР часто диагностируют у ветеранов боевых действий, которые постоянно чувствуют себя в опасности и не могут нормально влиться в общество.
Это связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия. Наблюдается также и неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идёт также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки,
- пояснила руководитель организации "Эмпатия" Мариам Джишкариани.
Она призвала власти Грузии положить Саакашвили на реабилитацию в стационар.
Напомним, что бывший президент был задержан после того, как незаконно проник на территорию родной страны, где он проходит фигурантом нескольких уголовных дел. Это произошло перед муниципальными выборами. Вероятнее всего, политик хотел мобилизовать своих сторонников.
После ареста Саакашвили объявил голодовку, протестуя против своего задержания. Сначала его направили в тюремную больницу, а затем перевели в военный госпиталь.

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