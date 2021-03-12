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У русской семьи окончательно отобрали детей в ФРГ. Правозащитник объяснил решение суда "подлогом"

12 марта 2021, 13:55  •  95 • Политика
У русской семьи Зайберт окончательно отобрали детей в ФРГ. Немецкий правозащитник Гарри Мурей объяснил решение суда Германии "однозначным подлогом". По его мнению, вердикт явно политизирован, и его никак нельзя связать с социальной проблематикой или проблематикой ювенальной юстиции.
Немецкий суд принял окончательное решение об изъятии детей у российской семьи Зайберт, проживающей в Германии. Копия документа имеется в распоряжении Царьграда.
Ситуацию в интервью для "Первого русского" прокомментировал правозащитник из ФРГ, президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей.
По его мнению, итоговое решение явно политизировано, и его никак нельзя связать с социальной проблематикой или проблематикой ювенальной юстиции.
Мурей обратил внимание, что в заключении суда указано, якобы трое изъятых детей имеют немецкое гражданство, хотя они являются гражданами России. У родителей же - Евгения и Юлии Зайберт - в соответствующей графе стоит "неизвестно".
Правозащитник назвал это "однозначным подлогом" и ложью. Таким образом, детей передадут службам опеки: "Поражение в правах полное".
Мурей подчеркнул, что суд фактически основывал своё решение на доносе соседа семьи, который заявил о якобы проблемах с алкоголем и конфликте между Евгением и Юлией. Эти заявления, по словам правозащитника, однако, так и не были подтверждены.
Дальше суд обвиняет их [родителей] в том, что они обратились к свободной прессе, то есть к российской, тем самым заявив свою позицию. А также в том, что они совершили "крамолу": выразили желание покинуть страну и вернуться в Россию. То есть, по мнению немецкого суда, российские граждане не имеют права проживать в РФ и даже думать о том, чтобы вернуться туда. Это воспринимается как преступление, - отметил Мурей.

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