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У русской армии новый чудо-беспилотник, вооруженный 4 ракетами

01 ноября 2019, 17:24  •  116 • В России

В оружейном арсенале Российской армии появился «новобранец» - беспилотник "Орион". Правда, в штат его пока не зачислили, - он поступил лишь так называемую опытно-войсковую эксплуатацию. Иными словами, его будут испытывать в частях Воздушно-космических Сил РФ.

Хотя одно из самых сложных испытаний он уже прошел в реальных боевых условиях - в Сирии. Так что новичок «Орион» уже, как говорится, понюхал пороха и его можно назвать даже «фронтовиком». Ведь он, если верить знающим людям из нашей оборонки, не только летал в Сирии на разведку, но и использовал свое ракетное оружие. Есть данные, что беспилотник в ударном варианте может нести до четырех ракет. Что еще известно о нем? Что разработка БПЛА велась по заказу Минобороны России с 2011 года. Что он разработан конструкторской группой "Кронштадт".

Аппарат может забираться на высоту до 8000 метров. У него большая продолжительность полета - до 24 часов. Вес - около тонны. Предположительная грузоподъемность беспилотника - до 200 кг. Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в заданном районе. Радиус применения аппрата - 250 км.

Движок - примерно 115 «лошадей». Генконструктор беспилотника Николай Долженков старается не слишком распространяться об изделии, и на все вопросы о ТТХ его детища отвечает уклончиво - "пока преждевременно уточнять эти моменты". А применение вооружения «Ориона» в Сирии Долженков вообще не стал комментировать.

Остается добавить, что только после сдачи очень сложных экзаменов в войсках будет окончательно решен вопрос о приняти беспилотника на вооружение. Сейчас же он проходит своего рода «курс молодого бойца». Но боевой опыт ему (с некоторыми оговорками), безусловно, зачтется.

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