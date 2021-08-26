У русских в Казахстане нашёлся новый защитник: "Уйдут они - завтра заселят китайцы"

У русских в Казахстане нашёлся новый защитник. Коренной житель республики предупреждает провокаторов – "уйдут русские – завтра заселят китайцы".

Житель Казахстана в TikTok обратился к русскоязычным жителям республики, попросив прощения за так называемые "языковые патрули". После этого он обратился к провокаторам, которые преследуют русских за русский же язык.

"Вы не добьётесь того, чтобы мы рассорились. Казах и русский никогда не рассорятся. Мы росли и жили вместе, мы учились вместе", - сказал он, добавив, что из-за таких провокаций Казахстан стали покидать лучшие умы.

"Кто будет восстанавливать страну? Вы пастуха поставите который всю жизнь барана пас?", - отметил мужчина.

"Это очень и очень плохо, это завтра скажется на образовании, инфраструктуре", - сказал он.

По его словам, если из республики уйдут русские, то завтра её заселят китайцы.