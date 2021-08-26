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У русских в Казахстане нашёлся новый защитник: "Уйдут они - завтра заселят китайцы"

26 августа 2021, 15:00  •  189 • Политика
У русских в Казахстане нашёлся новый защитник. Коренной житель республики предупреждает провокаторов – "уйдут русские – завтра заселят китайцы".
Житель Казахстана в TikTok обратился к русскоязычным жителям республики, попросив прощения за так называемые "языковые патрули". После этого он обратился к провокаторам, которые преследуют русских за русский же язык.
"Вы не добьётесь того, чтобы мы рассорились. Казах и русский никогда не рассорятся. Мы росли и жили вместе, мы учились вместе", - сказал он, добавив, что из-за таких провокаций Казахстан стали покидать лучшие умы.
"Кто будет восстанавливать страну? Вы пастуха поставите который всю жизнь барана пас?", - отметил мужчина.
"Это очень и очень плохо, это завтра скажется на образовании, инфраструктуре", - сказал он.
По его словам, если из республики уйдут русские, то завтра её заселят китайцы.

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