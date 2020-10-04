У российской оппозиции появился свой "фюрер": Der Spiegel назвал имя

Блогер Алексей Навальный дал интервью журналу Der Spiegel, в котором он прямо бросил вызов президенту России Владимиру Путину, возложив на главу государства ответственность за своё "отравление". Немцы же назвали его "фюрером российской оппозиции" (лидер оппозиции - Oppositionsführer).

Как отметил журналист "Комсомольской правды" Роман Голованов, Европа пытается раскрутить не оппозиционера, но диктатора, который "облизывается на российский трон". Он также припомнил Навальному его националистическое прошлое и высказывания, которые можно назвать проявлением расизма. Так, в своём блоге "фюрер" называл своего оппонента "жидом", которого следует забанить.

"Запад гадину поддержит. Поможет набрать силу и вес. Только один вопрос. На приёме у Меркель этот нацик тоже поднимал "первый тост за Холокост"?" - поинтересовался Голованов в Telegram-канале "ГОЛОВАНОВ".

Ситуация складывается довольно опасная, так как Запад оказывает поддержку украинским неонацистам, террористам на Ближнем Востоке, а теперь и "русскому Гитлеру". Это всё может привести к повторению событий Второй мировой войны, когда русский солдат спасал попавшую в фашистский капкан Европу.

Фото: Der Spiegel/Twitter