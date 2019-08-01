У российских коррупционеров нашли "ген" из "12 стульев" Ильфа и Петрова - исследование

Ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ университета прокуратуры Наталья Ратинова рассказала об исследовании, в ходе которого специалисты уточняли мотивы российских коррупционеров. Так вот, если верить Ратиновой, чаще всего коррупционные преступления субъекты совершают не потому, что хотят обогатиться...

"Наиболее значимые ценности: свобода, семья, любовь и так далее", - сказала Ратинова.

Идя на коррупционные преступления, люди не стремятся повысить собственное качество жизни, считают в институте. Якобы, получая взятки, преступники думают, "как сделать лучше своей семье или друзьям", пишут Shakhty.

Выходит, тут все как у Ильфа и Петрова, где в "12 стульях" был "голубой воришка". Он воровал, и ему было стыдно... Помните, как в тексте?

"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза..."