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У российских коррупционеров нашли "ген" из "12 стульев" Ильфа и Петрова - исследование
01 августа 2019, 17:09 • 59 • Политика
Помните, как у Ильфа и Петрова - "голубой воришка" крал, и ему было стыдно. Вот и российские коррупционеры, согласно последнему исследованию, воруют из любви к семье и друзьям.
Ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ университета прокуратуры Наталья Ратинова рассказала об исследовании, в ходе которого специалисты уточняли мотивы российских коррупционеров. Так вот, если верить Ратиновой, чаще всего коррупционные преступления субъекты совершают не потому, что хотят обогатиться...
"Наиболее значимые ценности: свобода, семья, любовь и так далее", - сказала Ратинова.
Идя на коррупционные преступления, люди не стремятся повысить собственное качество жизни, считают в институте. Якобы, получая взятки, преступники думают, "как сделать лучше своей семье или друзьям", пишут Shakhty.
Выходит, тут все как у Ильфа и Петрова, где в "12 стульях" был "голубой воришка". Он воровал, и ему было стыдно... Помните, как в тексте?
"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза..."
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