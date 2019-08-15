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У российских чиновников могут отобрать командировочные "люксы"
15 августа 2019, 09:24 • 121 • Политика
Серьезно урезав список чиновников, которым в командировках положены двухкомнатные гостиничные номера "высшей категории", можно сэкономить до 700 миллионов рублей в год, считают в Минфине.
Большинству российских чиновников могут перестать оплачивать двухкомнатные гостиничные номера "люкс" при служебных командировках. Такое предложение разрабатывает Минфин, который рассчитывает серьезно экономить на этом бюджетные средства.
Сейчас в России все гражданские служащие, занимающие высшие должности гражданской службы, при командировках могут рассчитывать на двухкомнатные номера "высшей категории". По данным газеты "Ведомости", список таких лиц предлагается сократить лишь до четырех представителей администрации президента.
Вместо этого руководящим работникам российских министерств и ведомств будут предоставляться однокомнатные номера "первой категории". С помощью такой оптимизации бюджета можно экономить до 700 миллионов рублей в год, уверены в Минфине.
В случае, если инициатива будет одобрена, поправки войдут в указ президента о порядке командирования госслужащих.
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