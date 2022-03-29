У России забрали японские "Лексусы". Пересядем на "Победы" и "Волги"?

Депутат Госдумы Николай Харитонов ответил на японские санкции. И напомнил о передовом автомобилестроении в России.

Япония ввела санкции против России и запретила ввоз предметов роскоши на территорию нашей страны. Это касается, в частности, автомобилей.

Однако решение Токио не огорчило депутата Харитонова.

Их роскошь, их "Лексусы" - что об этом говорить, обойдёмся,

- сказал парламентарий в комментарии РИА Новости.

Нас этим не напугать. У нас раньше автомобилестроение было одно из самых передовых. Были машины "Победа", "Волга" и многие другие,

- добавил Харитонов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который выводит из-под "налога на роскошь" автомобили дешевле 10 миллионов рублей. Прежде "налогом на роскошь" облагали автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей.