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У России забрали японские "Лексусы". Пересядем на "Победы" и "Волги"?

29 марта 2022, 11:50  •  132 • Политика
Депутат Госдумы Николай Харитонов ответил на японские санкции. И напомнил о передовом автомобилестроении в России.
Япония ввела санкции против России и запретила ввоз предметов роскоши на территорию нашей страны. Это касается, в частности, автомобилей.
Однако решение Токио не огорчило депутата Харитонова.
Их роскошь, их "Лексусы" - что об этом говорить, обойдёмся,
- сказал парламентарий в комментарии РИА Новости.
Нас этим не напугать. У нас раньше автомобилестроение было одно из самых передовых. Были машины "Победа", "Волга" и многие другие,
- добавил Харитонов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который выводит из-под "налога на роскошь" автомобили дешевле 10 миллионов рублей. Прежде "налогом на роскошь" облагали автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей.

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