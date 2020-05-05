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У России все права на возврат исконно русских земель: Политолог призвал "прекращать игры" с Украиной
05 мая 2020, 16:10 • 45 • Политика
Политолог Семён Багдасаров после окончательного решения Киева распродавать земли Незалежной припомнил свой прогноз, озвученный три года назад. Он подчеркнул, что в этой связи пора прекращать игры со страной-соседкой. Россия имеет все права на возврат исконно русских земель юго-востока Украины, подчеркнул он.
4 мая на Украине инициативная группа депутатов обратилась в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон о продаже земли. Земля принадлежит украинскому народу, и только он, а не Верховная рада может решать, как ею распоряжаться, утверждают парламентарии.
В этой связи свой прогноз трёхлетней давности вспомнил политолог Семён Багдасаров.
Он ещё в 2017 году призывал не допустить агрессивную и враждебную России политику Киева. В частности, напоминает эксперт, с Незалежной у нашей страны общая граница протяжённостью в 2200 километров.
Скриншот Telegram / Багдасаров
И сейчас, когда на Украине состоялась высшая форма предательства - продажа земли, Москве пора чётко и координированно заявить о собственных взглядах на геополитическую ситуацию.
"По периметру Российской Федерации должны находиться дружественные государства, признающие особую роль России на постсоветском пространстве. Государства, которые проводят антироссийскую политику, должны понимать: Россия не пойдёт на какие-либо уступки", - подчеркнул Багдасаров.
Он указал, что Россия имеет все права на возврат исконно русских земель юго-востока Украины.
"Пора прекращать игры. Мы должны принимать жёсткие решения. Пусть не особо популярные для Запада, но доколе мы будем жить с оглядкой на "западных партнёров"?" - констатировал он в своём Telegram-канале.
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