4 мая на Украине инициативная группа депутатов обратилась в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон о продаже земли. Земля принадлежит украинскому народу, и только он, а не Верховная рада может решать, как ею распоряжаться, утверждают парламентарии.

В этой связи свой прогноз трёхлетней давности вспомнил политолог Семён Багдасаров.

Он ещё в 2017 году призывал не допустить агрессивную и враждебную России политику Киева. В частности, напоминает эксперт, с Незалежной у нашей страны общая граница протяжённостью в 2200 километров.

Скриншот Telegram / Багдасаров

И сейчас, когда на Украине состоялась высшая форма предательства - продажа земли, Москве пора чётко и координированно заявить о собственных взглядах на геополитическую ситуацию.

"По периметру Российской Федерации должны находиться дружественные государства, признающие особую роль России на постсоветском пространстве. Государства, которые проводят антироссийскую политику, должны понимать: Россия не пойдёт на какие-либо уступки", - подчеркнул Багдасаров.

Он указал, что Россия имеет все права на возврат исконно русских земель юго-востока Украины.

"Пора прекращать игры. Мы должны принимать жёсткие решения. Пусть не особо популярные для Запада, но доколе мы будем жить с оглядкой на "западных партнёров"?" - констатировал он в своём Telegram-канале.