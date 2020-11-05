У России "железное алиби": Байден превзошёл Трампа "почтовыми голосами"

Кандидат в президенты США Джо Байден почти во всех штатах получил лидерство над своим конкурентом Дональдом Трампом за счёт голосов избирателей, отданных по почте. Данный факт прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.

У нас железобетонное алиби - "Почта России" сегодня не работает, - написала она в своём Telegram-канале.

Даже если бы работала, раньше следующего года бюллетени всё равно бы не дошли, - смеются в Сети.

Также Витязева призвала обратить внимание на интересный факт. Последние обновления информации о подсчитанных голосах сообщали о прибавке голосов только в пользу Байдена. Так, одно из обновлений дало бывшему вице-президенту 128 тысяч голосов, а Трампу - 0.

Если кто-нибудь когда-нибудь начнёт вам рассказывать про самые честные американские выборы - можете смело плюнуть ему в лицо. И можете плюнуть в него дважды, если рассказ будет вестись в контексте выборов в России, - написала по этому поводу журналистка.

Фото: скриншот Telegram-канала "Юлия Витязева".