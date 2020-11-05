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У России "железное алиби": Байден превзошёл Трампа "почтовыми голосами"
05 ноября 2020, 05:45 • 278 • Политика
Почти во всех американских штатах источником лидерства Байдена стали почтовые голоса. "У нас железобетонное алиби - "Почта России" сегодня не работает", - комментируют в Сети.
Кандидат в президенты США Джо Байден почти во всех штатах получил лидерство над своим конкурентом Дональдом Трампом за счёт голосов избирателей, отданных по почте. Данный факт прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.
Даже если бы работала, раньше следующего года бюллетени всё равно бы не дошли, - смеются в Сети.
Также Витязева призвала обратить внимание на интересный факт. Последние обновления информации о подсчитанных голосах сообщали о прибавке голосов только в пользу Байдена. Так, одно из обновлений дало бывшему вице-президенту 128 тысяч голосов, а Трампу - 0.
Фото: скриншот Telegram-канала "Юлия Витязева".
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