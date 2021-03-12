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У России "неплохие шансы на успех": Шведы сформулировали три главных недостатка НАТО в случае войны

12 марта 2021, 06:35  •  107 • Политика
Государственное Шведское агентство оборонных исследований (FOI) сформулировало три главных недостатка НАТО, из-за которых Альянс может потерпеть поражение в войне с РФ. У России "неплохие шансы на успех", считают аналитики.
Предметом изучения FOI стали возможности России и НАТО в случае серьёзного военного конфликта в северной части Европы. В опубликованном докладе указаны три главных недостатка Североатлантического альянса.
Во-первых, скромное число военных учений. Второй недостаток - большая разница в боевых возможностях стран, которые являются членами НАТО. Третьим фактором специалисты назвали рассредоточение подразделений Альянса.
Чтобы оценка была более объективной, исследователи провели военную игру. Там было сымитировано нападение РФ на Прибалтику через территорию Белоруссии. По задумке "игроков", атака велась без применения ядерного оружия. Этот метод анализа показал, что у России "есть неплохие шансы на успех", сообщает телерадиокомпания SVT.
Эксперты FOI сделали вывод, что даже если НАТО нарастит силы, то всё равно будет проигрывать России. Эффективность можно повысить только более оперативными действиями.

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