Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ ...
Коломойский знает всю правду о «Боинге» и может сбежать в Россию
Коронавирус пришёл не из Китая? Министр выдал неожиданную версию источника панде...
Главная / Политика

У России появился шанс спасти "Северный поток – 2"

07 января 2021, 13:45  •  172 • Политика
Фото: Nord Steram 2/Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Реализации проекта могут способствовать беспорядки в США
Доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах заявил о том, что захват конгресса США сторонниками Трампа может сыграть на руку России. Дело в том, что беспорядки в Америке отвлекают внимание от напряженной ситуации, сложившейся вокруг "Северного потока – 2".
По словам политолога, перед Россией сейчас стоит важная цель – завершить строительство объекта. Происходящие в США события положительно повлияют на проект.
Булах отметил, что Россия может извлечь выгоду из протестов не только в отношении "Северного потока – 2", передает URA.RU.
"Здесь и проблема с Европой, которая на фоне такой нестабильности пересматривает свою санкционную политику. Мы не должны забывать и об Украине, поскольку в данном случае это часть русского мира", – высказался эксперт.
Напомним, накануне, 6 января, сторонники еще действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия во время утверждения итогов выборов главы государства. Начались столкновения с полицией, в ходе которых пострадали несколько человек.
Позже стало известно, что Трампу может грозить досрочная отставка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



172
Источник
Похожие новости
07 января 2021, 01:50
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
07 января 2021, 00:00
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит чуда в канун Рождества
07 января 2021, 00:00
Привет Байдену: Русские показали, какой может быть реальная ядерная война - Akharin Khabar
07 января 2021, 05:30
"Мы выиграем выборы": Трамп готовит неожиданный поворот. От победы его отделяет всего одно "если"
07 января 2021, 03:40
"Лавров, приди! Печеньки принеси!" Американцы прорываются в Капитолий. Русские наблюдают онлайн
07 января 2021, 01:50
Ельцин сделал подарок США, а Путин его обнулил: "Куда им стрелять?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 января 2021, 01:50
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
07 января 2021, 08:15
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
07 января 2021, 00:00
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит ...
07 января 2021, 00:00
Привет Байдену: Русские показали, какой может быть реальная ядерная война - Akharin K...
07 января 2021, 05:30
"Мы выиграем выборы": Трамп готовит неожиданный поворот. От победы его отде...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2021, 00:20
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
04 января 2021, 03:15
"Путин знает": Помпео раскрыл всему миру "сговор с Россией". Американцы обхохотались
01 января 2021, 21:10
Россия в ожидании смерти государства «Украина», — глава МИД
07 января 2021, 01:50
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
06 января 2021, 07:30
Зеленский живьём хоронит ВСУ в донецких степях – «свободовец»
05 января 2021, 21:25
«Пора уже понять вате: хочешь жить, становись украинцем!»: Конфликт ветеранов АТО в кафе Чернигова
04 января 2021, 07:50
Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.