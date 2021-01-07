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У России появился шанс спасти "Северный поток – 2"
07 января 2021, 13:45 • 172 • Политика
Реализации проекта могут способствовать беспорядки в США
Доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах заявил о том, что захват конгресса США сторонниками Трампа может сыграть на руку России. Дело в том, что беспорядки в Америке отвлекают внимание от напряженной ситуации, сложившейся вокруг "Северного потока – 2".
По словам политолога, перед Россией сейчас стоит важная цель – завершить строительство объекта. Происходящие в США события положительно повлияют на проект.
Булах отметил, что Россия может извлечь выгоду из протестов не только в отношении "Северного потока – 2", передает URA.RU.
"Здесь и проблема с Европой, которая на фоне такой нестабильности пересматривает свою санкционную политику. Мы не должны забывать и об Украине, поскольку в данном случае это часть русского мира", – высказался эксперт.
Напомним, накануне, 6 января, сторонники еще действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия во время утверждения итогов выборов главы государства. Начались столкновения с полицией, в ходе которых пострадали несколько человек.
Позже стало известно, что Трампу может грозить досрочная отставка.
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