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У России нет права диктовать НАТО нормы поведения - Минобороны Германии

20 декабря 2021, 14:25  •  195 • Политика
Фото: Florian Gaertner via www.imago-i / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
С Москвой работает не только дипломатия, но и средства сдерживания, заявила министр
Североатлантичекий альянс в ближайшее время начнет рассмотрение предложений Российской Федерации по гарантиям безопасности. Однако, указала глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, решить напряженную ситуацию необходимо не только за счет дипломатических средств, но и сдерживания.
Министр уточнила, что стороны должны искать, на ее взгляд, компромиссы и обсуждать предложения. Однако Ламбрехт считает, что Москве необходимо послать четкий сигнал: у Российской Федерации нет права указывать НАТО, "как вести себя".
"Это должно быть ясно, и мы четко объявим об этом на переговорах. На предстоящей неделе в Совете Североатлантического альянса мы обсудим предложения", – заявила руководитель оборонного ведомства во время своего визита в Литву.
Ламбрехт также сообщила, что Берлин повысил уровень боеготовноси быстрого реагирования. По мнению министра обороны, таким образом государство посылает сигнал о готовности действовать, в случае необходимости. В ближайшие дни Альянс обсудит предложения российской стороны, однако присутствие НАТО на территории Литвы "весьма осознанно" – оно необходимо для того, чтобы послать Москве сигнал сдерживания.
Напомним, 17 декабря российский МИД представил проект соглашений с Североатлантическим альянсом и Соединенными Штатами. В документе говорится об исключении расширения альянса в восточном нааправлении и вступления в него стран, входивших в состав Советского Союза. Вместе с тем содержится запрет на допразвертывание сил и вооружений стран, в которых они находились по состоянию на 1997 год. Министерство иностранных дел РФ также предусмотрело отказ НАТО от деятельности на территории Закавказья, Украины и центральноазиатских стран.

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