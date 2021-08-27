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У России хотят выбить из рук газовые потоки – Сосновский

27 августа 2021, 23:05  •  120 • Политика
Немецкие чиновники предложили России продать "Северный поток – 2". Политолог Александр Сосновский объяснил, зачем им это нужно. У России хотят выбить из рук газовые потоки, уверен он.
В Германии предложили "Газпрому" продать "Северный поток - 2", если компания хочет поставлять газ без ограничений. Пока что действующее законодательство ЕС разрешает России использовать магистраль лишь на 50% от её проектной мощности.
Александр Сосновский назвал идею продажи газопровода нереальной.
"Это старые директивы, которые идут со стороны либерально-зелёного лагеря. Им просто очень хочется выбить из рук России саму возможность поставлять газ в Европу", - считает политолог.
В беседе с Царьградом он отметил, что перспективы продажи в серьёзных политических и коммерческих кругах даже не обсуждаются.
"Даже если бы эта идея обсуждалась на уровне правительства, она никогда не могла бы обсуждаться как реальная, поскольку правительство не имеет к владению и к использованию "Северного потока – 2" никакого отношения. Это участие и владение многочисленных международных корпораций", - пояснил эксперт.
Он добавил, что власти могут лишь в целом одобрять или не одобрять участие тех или иных стран в данном проекте. По мнению собеседника Царьграда, идея продажи газопровода – это волюнтаристская попытка запугать Россию.

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