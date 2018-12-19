У России готов ответ на создание военной базы США на Украине

О том, что Москва адекватно отреагирует в случае появления на Украине новой военной базы США, журналистам рассказал заместитель главы российского МИД Григорий Карасин. Он, в частности, отметил, что у России готов ответ на случай появления американской базы на Украине.

Напомним, ранее в СМИ проходила информация о том, что украинские власти пытаются уговорить США, чтобы те создали свою военную базу на территории Украины.

"Мы слышали об этом, - говорит Карасин. - Похоже, киевский режим уже не знает, как еще доказать США свою преданность".

Однако он добавил, что такая перспектива может лишь ухудшить ситуацию в области безопасности. А еще это негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта в Донбассе".

"Россия со своей стороны вынуждена будет адекватно реагировать", - подчеркнул замглавы МИД РФ, его цитирует РИА Новости.