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У России готов ответ на создание военной базы США на Украине

19 декабря 2018, 13:39  •  411 • Политика
О том, что Москва адекватно отреагирует в случае появления на Украине новой военной базы США, журналистам рассказал заместитель главы российского МИД Григорий Карасин. Он, в частности, отметил, что у России готов ответ на случай появления американской базы на Украине.
Напомним, ранее в СМИ проходила информация о том, что украинские власти пытаются уговорить США, чтобы те создали свою военную базу на территории Украины.
"Мы слышали об этом, - говорит Карасин. - Похоже, киевский режим уже не знает, как еще доказать США свою преданность".
Однако он добавил, что такая перспектива может лишь ухудшить ситуацию в области безопасности. А еще это негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта в Донбассе".
"Россия со своей стороны вынуждена будет адекватно реагировать", - подчеркнул замглавы МИД РФ, его цитирует РИА Новости.

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