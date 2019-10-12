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«У России есть все средства»: какие ракеты меньшей и средней дальности могут появиться в ВС РФ

12 октября 2019, 08:09  •  169 • В России
Россия будет работать над созданием ракет средней и меньшей дальности (РСМД), поскольку они появились у США, заявил президент Владимир Путин в ходе саммита глав государств СНГ в Ашхабаде. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва не станет размещать ракеты там, где этого не будут делать Соединённые Штаты и их союзники. Эксперты отмечают, что сегодня у России достаточно эффективных комплексов, которые работают в автоматическом режиме, а кроме того, военные могут модифицировать комплекс «Искандер», «приземлить» ракеты «Калибр» и провести другие разработки для создания арсенала РСМД.
 
Пуски крылатой ракеты «Калибр» © Скриншот: видео RUPTLY
 

Выступая на совете глав государств СНГ в Ашхабаде президент России Владимир Путин отметил, что Россия будет создавать свои собственные ракеты средней и меньшей дальности, так как они уже есть у США.

«Я направил соответствующее обращение к главам государств многих стран мира, мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, — а мы, конечно, теперь будем над этим работать, поскольку у американцев они появились — мы не собираемся размещать их в тех регионах мира, где не будут появляться соответствующие комплексы американского производства», — сказал Путин.

Напомним, 25 сентября президент России Владимир Путин адресовал ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Выступая на совете глав государств СНГ российский лидер отметил, что Москва до сих пор не получила ответа на это предложение: «Как это ни покажется странным, тишина».

«Думаю, что США намеренно не отвечают, а союзники США ничего без них и ответить не могут, потому что в этом смысле и в этой части их суверенитет сильно ограничен, они просто не имеют собственного слова, собственного мнения по этому вопросу», — добавил Путин.

При этом президент отметил, что Вашингтон не может внести ясность и в ситуацию с Договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), действие которого истекает в 2021 году. По словам Владимира Путина, это провоцирует гонку вооружений.  

Развал договора

 

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключённый 8 декабря 1987 года между СССР и США, запрещал производить, испытывать и развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью полёта от 500 до 5,5 тыс. км. Все стоящие на вооружении (и находящиеся на хранении) ракеты, пусковые установки, тренажёры и средства испытаний подлежали полному уничтожению.

К 1991 году Советский Союз утилизировал комплексы «Пионер», «Темп-С», баллистические ракеты Р-12 и Р-14. Также Москва в качестве жеста доброй воли избавилась от ОТРК «Ока», который формально не подпадал под действие соглашения. В свою очередь, Пентагон избавился от систем Pershing и наземных версий крылатой ракеты «Томагавк».

  • Президент РФ Владимир Путин
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

Однако в последние годы Вашингтон стал регулярно обвинять Москву в нарушении ДРСМД, не подкрепляя свои претензии никакими доказательствами. В итоге 2 августа 2019 года США в одностороннем порядке вышли из договора.

23 августа во время совещания с членами Совета безопасности РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что США изначально намеревались разорвать договор и организовали «пропагандистскую кампанию» с целью избежать ответственности за односторонний выход из него.

«Вместо того, чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного договора», — отметил Путин.

Он напомнил, что вскоре после денонсации соглашения в США прошли испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 км. Владимир Путин в своём заявлении подчеркнул, что это испытание не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий.

Однако после выхода из ДРСМД по инициативе США Вашингтон и его союзники пытаются переложить ответственность за развал договора на Россию. 

«Всего несколько дней назад пренебрежение Россией правилами и нормами привело к гибели одной из главных опор режима по контролю над вооружениями после окончания холодной войны, договора РСМД», — заявил 7 августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в исследовательском институте в австралийском Сиднее.

Ракеты средней и меньшей дальности представляют серьёзную угрозу, поскольку их скорость подлёта выше, чем у межконтинентальных баллистических ракет, отметил в разговоре с RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«США могут разместить такие ракеты на самых опасных для России направлениях: на Москву, Санкт-Петербург, Дальний Восток. Ранее у США существовал план Dropshot, который подразумевал, что атомные бомбы должны быть сброшены на советские города. Но с того времени прошло много лет, изменились возможности ракет, а количество ядерных государств растёт», — рассказал эксперт.

Новые кандидаты

 

Формальным предлогом выхода Соединённых Штатов из ДРСМД стали претензии к российской крылатой ракете 9М729 для оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», которая якобы нарушала положения договора. Минобороны России продемонстрировало иностранным военным и журналистам эту крылатую ракету на специальном брифинге, однако представители США и других стран НАТО отказались на нём присутствовать.

По словам официального представителя американского посольства в Москве Андреа Калан, Россия не сможет переубедить американцев и их союзников в том, что ракета 9М729 не нарушает положения Договора РСМД. 

«Поскольку демонстрация ракеты проводилась именно Россией, то ее представители исказили информацию о её технических характеристиках, чтобы придать достоверности своей истории», — заявила Калан в интервью РБК.

При этом сами США разместили в Восточной Европе установки Mk-41 якобы в рамках расширения системы ПРО, о чём в своём заявлении Совбезу упомянул Владимир Путин. 

  • Ракетный комплекс «Искандер-М»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Напомним, что в феврале 2019 года глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в течение 2019—2020 годов разработает наземный вариант комплекса «Калибр» с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

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Кроме того, как полагает Андрей Кошкин, на базе «Калибра» и других систем морского базирования могут быть созданы новые ракеты.

«В связи с выходом США в одностороннем порядке из ДРСМД, Москва имеет право приземлить ракету «Калибр» точно так же, как «Томагавк» морского базирования запустили из установки Mk-41. Думаю, морские ракеты станут основой для развёртывания этого класса ракет в США и России», — предположил Кошкин.

Когда у России появятся такие ракеты, они будут использоваться для подавления узлов управления и стартовых позиций противника, добавил эксперт.

«У РФ есть и будут все необходимые средства, чтобы нанести удар по вражеским центрам принятия решений», — подчеркнул Кошкин.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT акцентировал внимание на том, что у России есть ракеты «Калибр», «Искандер», «Циркон» и комплекс «Бастион» — все они могут быть модифицированы для создания арсенала ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, можно восстановить разработки, осуществялвшиеся в СССР до подписания ДРСМД, добавил эксперт.

«У РФ есть потенциал, чтобы компенсировать те проблемы, которые могут возникнуть в связи с размещением ракет средней и меньшей дальности в европейских странах. Сегодня Вашингтон заставляет Москву идти по пути расширения такой номенклатуры ракет. Однако Россия может решать задачи, связанные с поддержанием паритета, если США пойдут на такой шаг», — отметил Кнутов.

Он напомнил, что российские противоракетные системы ушли далёко вперёд по своим характеристикам от зарубежных аналогов, и могут обеспечить защиту, в том числе и от оружия типа РСМД.

«У Советского Союза в годы холодной войны не было средств эффективной противовоздушной обороны, которые смогли бы защитить территорию от удара ракет средней и меньшей дальности. Сегодня эффективных комплексов, которые работают в автоматическом режиме, у России много, соответственно угроза от размещения РСМД не так высока», — заключил эксперт.

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