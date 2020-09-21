У России есть "козырь в рукаве", чтобы забрать Белоруссию и Украину: слово за "стихийным западником"

Россия может сыграть на этом и пересмотреть условия знаменитого Беловежского соглашения, подписание которого поставило окончательную точку в судьбе Советского Союза. Такое предположение высказали в своей публикации журналисты китайского издания Sohu. Именно отмена Беловежского соглашения даст России возможность требовать пересмотра границ.

Такая возможность есть, и она была все эти 30 лет, которые прошли с момента подписания соглашения в Беловежской Пуще. Россия всегда могла этим воспользоваться, но почему-то не сделала этого. Почему?

Отвечая на этот вопрос, Михеев предположил, что у нас такая внешнеполитическая стратагема - так или сяк, но находить всё-таки понимание с Западом. Связано это, с одной стороны, с тем, что в российском правящем классе до сих пор сохраняется влияние прозападнических взглядов, уверенность в том, что Россия - совершенно негодная страна и ничего сама не может, поэтому надо любым способом - не мытьём, так катаньем, - но интегрировать Россию в "западный мир". И эта интеграция является якобы "залогом успеха".

"На мой взгляд, все 30 лет, которые прошли после распада СССР, это не подтвердили", - уверен Михеев.

С другой стороны, можно сказать, что российское руководство и Путин лично находятся в ситуации "накапливания сил". Поэтому нам нельзя сейчас настолько прямо вступать в конфронтацию с Западом. Для этого нам не только сил не хватает, но и суверенитета, в том числе и экономического, - мы ещё не по всем показателям имеем возможность себя полностью обеспечить.

То есть существуют две крайние точки зрения. Одни говорят о том, что "элита продажна, мозгами, детьми и деньгами она находится на Западе", поэтому ни на что подобное она никогда не пойдёт. А другие говорят: нет, на самом деле это хитрый план Путина, он всё понимает, но тянет время, потому что Россия ещё недостаточно сильна. Я думаю, истина лежит где-то посередине.

При этом Михеев считает Владимира Путина "стихийным западником", поскольку он и сам "родом из позднего Советского Союза", когда было массовое обожествление Запада, уверенность в том, что "там" всё делают лучше, чем мы. В то же время и сам Путин понимает, что ресурсов для того, чтобы вступить в прямой конфликт с Западом, у нас пока нет.

Сам факт денонсации Беловежских соглашений в наше время вполне возможен, но он не обязательно должен вести сразу к прямым шагам, но создать ситуацию, при которой мы можем заявить, что все территории постсоветского пространства мы считаем сферой своих жизненных интересов. Но этот вопрос надо серьёзно обсуждать, потому что после этого совершенно точно последует вполне определённая реакция со стороны Запада и некоторых бывших советских республик. При этом совершенно пока не понятно, что мы сами с этим сможем сделать. Тем не менее, считает Михеев, говорить об этом стоит, как и поднимать эту тему в целом.

Однако сейчас этого Россия сделать не сможет. Потому что такие заявления могут спровоцировать продвижение, к примеру, НАТО на Украину или какие-то другие недружественные по отношению к нам шаги.

Козырь такой, конечно, у нас в рукаве остаётся, но если его доставать, то надо очень чётко понимать, какие карты будут дальше. Если сказали "А", то в чём будут заключаться "Б", "В" или "Г". Но если сложится какая-то критическая ситуация - к примеру, недружественные нам силы начинают конфликт на территории Белоруссии, - вот тут мы и сможем формально начать с денонсации всех Беловежских соглашений, а дальше считать, что у нас развязаны руки по всем направлениям.

То есть как некий радикальный аргумент сбрасывать со счетов это не стоит. Не стоит и опровергать такие возможности, а самой перспективой денонсации можно "подвесить наших недругов на эту ситуацию", уверен Сергей Михеев. И даже стоит на уровне экспертного сообщества эту идею поддерживать.