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У России есть преимущество в санкционной войне. Европе посоветовали готовиться к худшему

24 марта 2022, 19:15  •  155 • Политика
Экономист Андрей Марголин посоветовал Европе готовиться к худшему из-за давления на Россию. По его словам, у Москвы есть серьёзное преимущество над европейскими странами в санкционном противостоянии.
Марголин обратил внимание, что Евросоюз уже испытывает серьёзные проблемы от своих же санкций. На рынке наблюдается резкий рост цен на удобрения, энергоносители и продовольствие. И это притом что Россия ещё даже не вводила контрсанкции, пишет портал "Народные новости"
Эксперт полагает, что Москва оказалась более устойчива к санкционному давлению, чем европейские страны, поскольку у неё есть практически всё для самообеспечения.
Мы обладаем собственными энергоресурсами, возможностями производства продуктов питания, достаточными для продовольственной безопасности. Это конкурентное преимущество, которое недооценивается инициаторами санкций,
- отметил собеседник "НН".
Кроме того, нельзя забывать о том, что многие страны Евросоюза зависят от русской нефти и газа. И многие из них не в состоянии перейти на американский СПГ, который не только дорогой сам по себе, но и требует строительства специальной инфраструктуры.

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