Экономист Андрей Марголин посоветовал Европе готовиться к худшему из-за давления на Россию. По его словам, у Москвы есть серьёзное преимущество над европейскими странами в санкционном противостоянии.

Марголин обратил внимание, что Евросоюз уже испытывает серьёзные проблемы от своих же санкций. На рынке наблюдается резкий рост цен на удобрения, энергоносители и продовольствие. И это притом что Россия ещё даже не вводила контрсанкции, пишет портал "Народные новости"

Эксперт полагает, что Москва оказалась более устойчива к санкционному давлению, чем европейские страны, поскольку у неё есть практически всё для самообеспечения.

Мы обладаем собственными энергоресурсами, возможностями производства продуктов питания, достаточными для продовольственной безопасности. Это конкурентное преимущество, которое недооценивается инициаторами санкций,

- отметил собеседник "НН".

Кроме того, нельзя забывать о том, что многие страны Евросоюза зависят от русской нефти и газа. И многие из них не в состоянии перейти на американский СПГ, который не только дорогой сам по себе, но и требует строительства специальной инфраструктуры.