У России есть оружие, которое нельзя обезвредить - польский генерал

Экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предположил, что у России есть оружие, которое нельзя обезвредить. Он рассказал, какими будут войны в ближайшем будущем.

Речь о роботизации поля боя велась давно. Но одно дело создать механизмы, которыми можно было бы управлять на расстоянии, и совсем иное - думающие и самостоятельно атакующие машины, машины, способные самостоятельно осуществлять боевые миссии. Их называют автономным оружием, рассказал Скшипчак.

Он предположил, что у России как у крупнейшей мировой державы есть такое оружие. По мнению польского генерала, оно оснащено искусственным интеллектом, а потому неуязвимо.

"Это невероятно смертоносные устройства, от которых сложно защититься, поскольку не существует систем, способных их обезвредить", - произнёс военный в интервью порталу Onet.pl.

Он не исключил вероятности, что настанет время, когда люди не смогут контролировать искусственный интеллект. В том числе и интеллект боевых машин, созданных, чтобы заменить солдат в бою.

Эксперт добавил, что нет никаких шансов остановить усовершенствование подобных систем. Создание автономного оружия - это военная тайна, и чем больше на планете вооружённых противостояний, чем напряжённей обстановка, тем развитие в этом направлении происходит быстрее.

Ранее из доклада Совбеза ООН стало известно об инциденте весной 2020 года. В Ливии военный беспилотник применил автономный режим наведения и совершил самостоятельную атаку.