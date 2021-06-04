Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию...
Нет - и точка: Вучич закрыл вопрос с Россией
Главная / Политика

У России есть оружие, которое нельзя обезвредить - польский генерал

04 июня 2021, 02:50  •  140 • Политика
Экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предположил, что у России есть оружие, которое нельзя обезвредить. Он рассказал, какими будут войны в ближайшем будущем.
Речь о роботизации поля боя велась давно. Но одно дело создать механизмы, которыми можно было бы управлять на расстоянии, и совсем иное - думающие и самостоятельно атакующие машины, машины, способные самостоятельно осуществлять боевые миссии. Их называют автономным оружием, рассказал Скшипчак.
Он предположил, что у России как у крупнейшей мировой державы есть такое оружие. По мнению польского генерала, оно оснащено искусственным интеллектом, а потому неуязвимо.
"Это невероятно смертоносные устройства, от которых сложно защититься, поскольку не существует систем, способных их обезвредить", - произнёс военный в интервью порталу Onet.pl.
Он не исключил вероятности, что настанет время, когда люди не смогут контролировать искусственный интеллект. В том числе и интеллект боевых машин, созданных, чтобы заменить солдат в бою.
Эксперт добавил, что нет никаких шансов остановить усовершенствование подобных систем. Создание автономного оружия - это военная тайна, и чем больше на планете вооружённых противостояний, чем напряжённей обстановка, тем развитие в этом направлении происходит быстрее.
Ранее из доклада Совбеза ООН стало известно об инциденте весной 2020 года. В Ливии военный беспилотник применил автономный режим наведения и совершил самостоятельную атаку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



140
Источник
Похожие новости
03 июня 2021, 23:10
"Я никогда больше не хочу лезть в политику": Протасевич расплакался перед камерой
03 июня 2021, 23:10
Протасевич рассказал о планах NEXTA на майдан в России
04 июня 2021, 01:00
Вассерман проанализировал признания Протасевича: Есть опасность и для Лукашенко, и для России
04 июня 2021, 01:00
Слёзы Протасевича и "русский след": Соловьёв "предугадал" реакцию олигархов
03 июня 2021, 23:10
Германия боится Путина: Посол Украины нашёл виновного в отказе НАТО
04 июня 2021, 01:00
НАТО пыталась запретить самое смертоносное оружие России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2021, 06:50
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских
01 июня 2021, 19:50
Минск вновь "щёлкнул по носу" Украину: Остаётся ждать реакции
29 мая 2021, 17:35
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
02 июня 2021, 09:35
"Огромный кусок России уже захвачен": чем нам это грозит
30 мая 2021, 22:00
Обманувший стариков серый кардинал Минфина оказался богаче министров
31 мая 2021, 01:40
Myśl Polska: сериал под названием «История польской глупости» продолжается
03 июня 2021, 02:05
Мария Захарова своим внешним видом потроллила НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.